Operaio di 59 anni cade dal tetto di un'azienda, è grave: trasportato al Gemelli con l'eliambulanza Un operaio di 59 anni è caduto dal tetto di un capannone di un'azienda ceramica a Corchiano, in provincia di Viterbo. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Gemelli di Roma.

A cura di Natascia Grbic

Ennesimo incidente sul lavoro nel Lazio. Un operaio è caduto questo pomeriggio dal tetto di un capannone di un'azienda ceramica a Corchiano, in provincia di Viterbo. L'uomo, soccorso immediatamente dagli operatori sanitari del 118, è stato portato al policlinico Gemelli di Roma con l'eliambulanza. Ha riportato un politrauma con contusioni e fratture. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno, ma la prognosi è riservata.

Sull'incidente indagano i carabinieri di Civita Castellana, arrivati sul posto non appena è arrivata la chiamata al Numero unico di emergenze. Dai primi accertamenti è emerso che l'operaio è un 59enne dipendente di una ditta esterna all'azienda dove è avvenuto l'incidente. Indagini sono in corso per vedere se siano state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro o se vi siano state delle mancanze. Saranno ascoltati i colleghi del ferito, in modo da poter ricostruire la vicenda e accertare eventuali responsabilità.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. L'uomo stava lavorando sul tetto quando per cause ancora in via di accertamento ha perso l'equilibrio ed è caduto in terra, riportando diverse fratture e contusioni. Una scena terrificante, che ha spaventato i colleghi dell'uomo, che per un attimo hanno temuto il peggio. Fortunatamente il 59enne è sopravvissuto alla caduta, nonostante le ferite riportate. La chiamata al 112 è stata immediata, e con esso l'arrivo degli operatori del 118 e dei carabinieri. I soccorritori hanno deciso di far arrivare l'elicottero per portare il ferito in ospedale in modo da non perdere tempo e sottoporlo immediatamente alle cure dei medici.