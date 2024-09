video suggerito

Operaio cade dal tetto di un palazzo, trasportato d'urgenza in elicottero a Roma Grave incidente sul lavoro ad Atina, provincia di Frosinone. Stando a quanto si apprende, l'uomo stava svolgendo lavori di pulizia e ripristino su un terrazzo.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Ad Atina, provincia di Frosinone, un manutentore di 34 anni è caduto dal tetto dell'edificio di una ditta di impiantistica. Soccorso, è stato trasferito d'urgenza in elicottero questo pomeriggio al policlinico di Roma Tor Vergata. Le sue condizioni sono gravi.

Stando a quanto si apprende, l'uomo stava svolgendo lavori di pulizia e ripristino su un terrazzo. Il fatto è avvenuto intorno alle 17,30 di oggi, lunedì 23 settembre, in una struttura in via dei Sanniti.

L'operaio, residente a Terelle, un piccolo comune della provincia di Frosinone, è precipitato da un'altezza di circa sei metri. Secondo le prime informazioni, si sarebbe improvvisamente distaccato un parapetto e questo ha fatto cadere il 34enne nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Atina e i funzionari del Servizio di Prevenzione della Asl di Frosinone. Agli ispettori spetterà il compito di verificare se siano state rispettate o meno tutte le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.