Operaio cade da una scala ed è grave: imprenditore indagato per lesioni Un operaio è grave ricoverato in ospedale dopo una caduta sul lavoro. L’imprenditore è indagato per lesioni gravi.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È indagato per lesioni gravi un imprenditore del settore delle comunicazioni per un incidente sul lavoro, che ha coinvolto un operaio. L'episodio risale alla mattina di martedì scorso 21 giugno e si è verificato in via Fontana Sambuco nel territorio di Alatri, in provincia di Frosinone. Vittima un cinquantatquattrenne del posto, che è grave si trova ricoverato in ospedale. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto era circa mezzogiorno, l'operaio stava lavorando su una scala, per l'installazione della fibra ottica. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduto al suolo.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergeze 112 sul posto è arrivato il personale sanitario che lo ha soccorso e trasportato in ospedale. Date le sue condizioni di salute, che sono parse fin da subito critiche, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Il mezzo di soccorso è atterrato poco distante dal luogo dell'incidente, i paramedici hanno preso in carico il ferito e lo hanno trasferito in volo al Policlinico Umberto I.

Giunto al pronto soccorso, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso, per verificare i danni provocati dalla caduta. Da quanto si apprende le sue condizioni sono gravi. Presenti per gli accertamenti di loro competenza i carabinieri, che hanno e il personale dello del servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spresal). Sono in corso le indagini a carico dell'imprenditore, per verificare se l'operaio fosse messo di lavorare in sicurezza.