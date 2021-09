Operaio 57enne cade e si rompe le vertebre: due incidenti sul lavoro in un giorno a Roma L’infortunio ieri mattina in una palazzina a Primavalle. Coinvolto un operaio edile di 57 anni che ha riportato la frattura delle vertebre e un trauma polmonare. Un altro grave incidente sul lavoro a Roma, a poche ore dalla tragica morte di Fabrizio, precipitato da un palazzo di undici piani all’Eur.

A cura di Luca Ferrero

Un nuovo grave incidente sul lavoro a Roma. È avvenuto ieri, qualche ora prima della tragica morte di Fabrizio Pietropaoli, precipitato dall'undicesimo piano di un palazzo all'Eur. La Polizia di Stato sta indagando sull'infortunio di un operaio di cinquantasette anni , rimasto gravemente ferito nel corso dei lavori su una palazzina di due piani in zona Primavalle. L'uomo, soccorso dal 118, ha riportato la frattura di alcune vertebre e un lieve trauma polmonare, ma non è in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare, in corso di verifica anche le misure di sicurezza esistenti durante il lavoro.

Ferito gravemente un operaio a Primavalle

Secondo quanto ricostruito finora l'operaio stava applicando la guaina su una palazzina di due piani in via dell'Assunzione. Alle 10.30 circa di ieri, mercoledì 29 settembre, l'infortunio: l'operaio di cinquantasette anni è caduto, rimanendo gravemente ferito. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118, che hanno trasportato il lavoratore con l'ambulanza in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma. A seguito degli accertamenti sono emersi una frattura delle vertebre e un trauma polmonare e il paziente è stato refertato con una prognosi è di 40 giorni. Nella palazzina sono stati subito eseguiti dei rilievi scientifici dagli agenti del Commissariato Primavalle. La dinamica dell'incidente, però, resta da accertare: sono impegnati nelle indagini la Polizia di Stato e l'Ispettorato del Lavoro.

Un altro incidente sul lavoro dopo la tragedia dell'Eur

Per Fabrizio Pietropaoli, invece, non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo, precipitando dall'impalcatura all'undicesimo piano di un palazzo in ristrutturazione in viale America nel quartiere Eur. Un altro operaio edile, coinvolto in un incidente sul lavoro avvenuto a poche ore da quello di Primavalle. In una nota congiunta, i sindacati confederati del Lazio hanno denunciato ieri "l'aumento vertiginoso" degli incidenti nel settore dell'edilizia dall'inizio del 2021. Cgil, Cisl e Uil chiedono "interventi urgenti e indifferibili".