Partono domani le prenotazioni per l'Open Week con vaccino Astrazeneca della Regione Lazio in calendario da mercoledì 9 a domenica 13 giugno. All'evento vaccinale che durerà cinque giorni potranno partecipare le persone dai diciotto anni d'età in su, quindi i nel 2003 e anni precedenti. Chi rientra nell'età richiesta potrà collegarsi per farne richiesta a partire dalle ore 15 sull'app UFirst, scegliendo uno tra i cinquanta centri vaccinali disponibili sul territorio regionale e l'orario in cui si desidera andare.

Come prenotare il vaccino all'Open Week Astrazeneca nel Lazio

Per prenotare il vaccino all'Open Week del Lazio in programma dal 9 al 13 giugno bisogna fare scaricare l'app UFirst sul proprio smartphone. È sufficiente collegarsi al sito della piattaforma e scaricare l'applicazione sia per App Store che per Google Play. Il secondo step prevede effettuare l'accesso, poi è necessario scegliere la propria città e il centro vaccinale più comodo alla propria abitazione o al luogo di lavoro. Una volta scelto il centro in cui ci si recherà per la somministrazione del vaccino, bisogna inserire l'orario, tramite il menù a tendina che compare nella schermata. Inserite le informazioni richieste verrà rilasciato il ticket virtuale, un numero che dovrà essere presentato nel centro vaccinale al momento della somministrazione insieme alla propria tessera sanitaria.

I prossimi appuntamenti vaccinali nel Lazio

Prosegue la campagna vaccinale nel Lazio. Le prossime date di apertura delle prenotazioni riguardano:

Da martedì 8 giugno alle 24:00 fascia d’età 34-30 (nati 1987-1991)

Da giovedì 10 giugno alle 24:00 fascia d’età 29-25 (nati 1992-1996)

Domenica 13 giugno alle 24:00 fascia d’età 24-17 (nati 1997-2004)

Per quanto riguarda invece la fascia d'età 12-16 anni (nati 2009-2005) deve rivolgersi al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale.