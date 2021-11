Open day nel Lazio 28 novembre: l’elenco degli hub dove fare la vaccinazione anti-covid Domenica 28 novembre si terrà un altro Open Day per ricevere la vaccinazione anti-covid nel Lazio. Con il Super Green Pass c’è stata un’impennata nel Lazio di prime dosi.

A cura di Natascia Grbic

Si terranno domani, domenica 28 novembre, gli Open Day nel Lazio per ricevere la vaccinazione anti-covid. Le somministrazioni saranno effettuate su tutto il territorio ad accesso libero con la tessera sanitaria, e fino a esaurimento delle disponibilità delle singole strutture. Non serve prenotarsi sul portale regionale per accedere agli Open Day, basta presentarsi nella struttura preposta con la tessera sanitaria. Gli hub dove sarà disponibile la vaccinazione anti-covid sono: Sant'Andrea, Policlinico Umberto I (Eastman), San Giovanni Addolorata (via Merulana 143), Tor Vergata La Vela, Casal De Merode (Asl Roma 2), Fiumicino Lunga Sosta (Asl Roma 3), Porto di Civitavecchia, Casa della Salute Ladispoli, Caserma Cosenz Bracciano, Rignano Flaminio, Fiano Romano (Asl Roma 4), Ospedale dei Castelli (Asl Roma 6), a Rieti Contigliano e Pass Amatrice (29 novembre), a Viterbo parrocchia della Grotticella, Campus Bio Medico fino a fine mese dalle 12 alle 16.

Con il Super Green Pass boom di prime dosi nel Lazio

Nel Lazio si sta cercando di accelerare sulle terze dosi. Come riportato dall'assessore Alessio D'Amato in un'intervista rilasciata a Fanpage, "la pandemia corre sulle gambe dei non vaccinati", con il 75% dei pazienti in area medica e in terapia intensiva che non hanno ricevuto nemmeno una prima somministrazione. Sono invece 400mila le persone nel Lazio che non sono vaccinate nemmeno con una dose: e sono proprio queste persone, anche tramite lo strumento del Super Green Pass, che la Regione vuole spingere a vaccinarsi. Soprattutto in un periodo in cui i contagi stanno aumentando, i ricoveri stanno salendo, e il timore che la variante Omicron si affacci anche in Italia è molto alto. Anche se, tramite lo strumento del Super Green Pass, c'è stata un'impennata di prime dosi che si spera possa continuare ad aumentare.