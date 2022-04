Open Day carta d’identità elettronica a Roma: troppe prenotazioni, sito in tilt Il sito per prenotare la carta d’identità elettronica a Roma nell’Open Day previsto per domani è andato in tilt. Moltissime le persone collegate per prendere appuntamento.

A cura di Natascia Grbic

Il sistema delle prenotazioni per la carta d'identità elettronica è in tilt, molto probabilmente a causa del grande numero di richieste per prendere appuntamento nella città di Roma. Dalle 9 di oggi venerdì 8 aprile, infatti, sono aperte le prenotazioni per richiedere la Cie nei Pit e nei vari municipi di Roma che hanno aderito agli Open Day per sabato 9 aprile. Quando il sito del ministero dell'Interno indirizza il cittadino alla schermata per inserire i propri dati, si viene bloccati al momento dell'inserimento del comune di residenza. Rendendo così impossibile l'avanzare della richiesta e il completamento della prenotazione.