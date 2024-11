video suggerito

Omicidio Willy Monteiro, fissato nuovo processo per i fratelli Bianchi: rischiano l’ergastolo Il 16 gennaio 2025 si torna in aula per la nuova udienza del processo che vede Marco e Gabriele Bianchi imputati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Fissata la nuova data per il processo di appello bis che vede imputati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020. Si torna in aula il 16 gennaio 2025, a cinque anni da uno dei delitti che ha sconvolto l'opinione pubblica. Questa volta i giudici dovranno o accogliere la richiesta della Procura generale, che chiede l'ergastolo, oppure meglio motivare la sentenza nella parte che concede le attenuanti generiche.

In primo grado i fratelli erano stati condannati all'ergastolo, ma i giudici della seconda Corte hanno ridotto la pena a 24 anni. Arrivato il processo in Cassazione, gli ermellini hanno dato disposizione di procedere a un nuovo appello bis limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche. Confermate invece le pene per Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, condannati rispettivamente a 21 e 23 anni di carcere. Tutti i responsabili dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte si trovano in carcere.

La Cassazione: "Sentenza di appello, analisi monca"

I giudici della Corte di Cassazione hanno giudicato le motivazioni della sentenza di appello, nella parte relativa alle attenuanti generiche, una "analisi monca", viziata da una "contraddittorietà interna". Nel ridurre la pena a 24 anni, è stato dichiarato che i Bianchi hanno agito con "dolo eventuale", quindi senza intenzione di uccidere. Una spiegazione che però la Suprema Corte ha giudicato insufficiente, disponendo un processo bis per Gabriele e Marco Bianchi.

L'omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro

Gabriele e Marco Bianchi hanno sempre negato di aver colpito Willy Monteiro Duarte quella notte. La loro versione è stata però smentita dalle decine di testimoni presenti, che hanno visto chiaramente i due, insieme a Belleggia e Pincarelli, accanirsi contro il 21enne, intervenuto in una rissa per aiutare un amico a rialzarsi e tirarlo fuori da quella bolgia. I fratelli Bianchi, lottatori di MMA ed esperti di arti marziali, lo hanno colpito a morte con colpi talmente forti da lesionargli persino gli organi interni. Il ragazzo morirà poco dopo: a nulla è valso l'intervento dei soccorritori, che hanno tentato di tutto per rianimarlo.