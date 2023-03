Omicidio Thomas Bricca, spunta un secondo indagato: è Roberto Toson, padre di Mattia C’è un secondo nome iscritto nel registro degli indagati per l’omicidio di Thomas Bricca ad Alatri. È Roberto Toson, padre di Mattia già indagato.

A cura di Alessia Rabbai

Thomas Bricca

Roberto Toson, padre di Mattia, è indagato per l'omicidio di Thomas Bricca. Si tratta del secondo nome iscritto nel registro della Procura, il primo è proprio quello di suo figlio. Fanpage.it ha verificato la notizia contattando telefonicamente l'avvocato difensore dei Toson, Umberto Pappadia, che ha commentato: "Confidiamo negli accertamenti della Procura e ne aspettiamo gli esiti". Mattia Toson è stato indagato nei giorni scorsi e a distanza di poco tempo gli inquirenti hanno individuato una seconda persona, suo padre, sulla quale stanno svolgendo le indagini e della quale dovranno passare al vaglio le responsabilità. La procedura è ancora nella fase preliminare

Roberto Toson e Mattia Toson, padre e figlio, sono i due indagati finora per l'omicidio in concorso di Thomas Bricca. Il diciottenne è stato ucciso da un colpo di pistola la sera del 30 gennaio scorso ad Alatri, in provincia di Frosinone. Ad aprire il fuoco contro di lui, a causa di quello che al momento sia stato un errore sono state due persone in sella al suo scooter nero T-Max. Thomas è stato ferito gravemente ed è finito in ospedale, dove però è morto due giorni dopo.

Il punto sulle indagini per l'omicidio di Thomas Bricca

A distanza di quasi due mesi dall'omicidio di Thomas Bricca i carabinieri coordinati dalla Procura sono risaliti a due persone indiziate di essere coinvolte nel delitto di Alatri in cui è stato ucciso Thomas Bricca. Le indagini sono in corso e gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle loro convinzioni. La sera in cui è stato ferito a morte Thomas era in Largo Cittadini ad Alatri insieme ad un gruppo di coetanei, quando è arrivato uno scooter dal quale sono stati sparati alcuni colpi dal basso verso l'alto. Un proiettile lo ha raggiunto alla testa. I famigliari e gli amici di Thomas, come la comunità di Altri, attendono che venga fatta chiarezza sulla vicenda e che i presunti autori del delitto siano assicurati alla giustizia. Il padre di Thomas, Paolo Bricca, in un'intervista a Fanpage.it ha spiegato: "Perdono gli assassini di mio figlio, ma devono consegnarsi".