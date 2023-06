Omicidio Thomas Bricca, l’indagato Mattia Toson in un bar vicino a dove fu ucciso: scoppia la rissa Una rissa ad Alatri nei pressi del luogo in cui fu ucciso Thomas Bricca: questo quanto avvenuto nel fine settimana. A scatenare il tutto sembra sia stata la presenza di Mattia Toson, indagato per l’omicidio insieme al padre Roberto.

A cura di Natascia Grbic

Una nuova rissa ad Alatri, nei pressi del posto in cui fu ucciso Thomas Bricca. Due gruppi di ragazzi si sono affrontati in piazza, ed è stato richiesto l'intervento dei carabinieri. Secondo quanto riportato da Ansa, il parapiglia sarebbe stato scatenato dalla presenza di Mattia Toson in un bar. Il ragazzo, insieme al padre Roberto, è indagato per l'omicidio di Thomas, ucciso il 30 gennaio con un colpo di pistola da due sicari che poi sono scappati a bordo di uno scooter.

"C'è una situazione di emergenza ad Alatri ingestibile – ha scritto sui social lo zio di Thomas -. Qualsiasi cosa succeda vi riterremo direttamente responsabili. I nostri ragazzi sono in pericolo ora basta, intervenga il ministro. Giustizia per Thomas".

Thomas Bricca è stato ucciso la sera del 30 gennaio mentre si trovava in piazza insieme agli amici. Una serata che doveva essere come tante e che invece si è tramutata in tragedia, con il giovane morto poco dopo l'arrivo in ospedale. A ucciderlo, due sicari in scooter che al momento non è stato ancora possibile identificare con certezza. Indagati per l'omicidio sono Mattia Toson e il padre Roberto: nessuna misura cautelare è stata disposta nei loro confronti e le indagini sono ancora in corso.

L'arma del delitto non è mai stata trovata, così come il motorino usato dai due sicari per l'omicidio. Le indagini, che pure sono proseguite senza sosta, non hanno dato esito positivo: tutte le perquisizioni sono finite con un buco nell'acqua e non è stato possibile raccogliere elementi utili a una svolta nelle indagini.