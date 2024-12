video suggerito

Omicidio nella notte a Nettuno, 40enne ucciso a coltellate Un uomo è stato trovato a terra in una pozza di sangue in via Bachelet, una traversa di via Acciarella a Nettuno, sul litorale a Sud di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Omicidio intorno alle 22 di ieri, venerdì 6 dicembre, a Nettuno, sul litorale romano. Un uomo è stato trovato a terra in una pozza di sangue in via Bachelet, una traversa di via Acciarella. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Anzio.

L'uomo, un 40enne, accoltellato in strada a Nettuno

Per il 40enne, un uomo del posto, non c'è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Stando a quanto si apprende, sarebbe stato ferito a morte da un'arma da taglio e l'ipotesi più plausibile, per il momento, è che l'accoltellamento sia avvenuto al termine di una lite. Sul posto stanno indagando i carabinieri della stazione locale coordinati dalla procura di Velletri. Pe il momento il responsabile non è stato ancora rintracciato.