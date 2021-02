Tre condanne a quattordici anni di reclusione e un'assoluzione per gli imputati nel processo per l'omicidio di Emanuele Moragnati, il ventenne di Tecchina massacrato di botte fuori al Mirò Music Club di Alatri, in provincia di Frosinone la notte tra il 25 e il 26 marzo del 2017. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno condannato Michele Fortuna, Paolo Palmisani e Mario Castagnacci per omicidio preterintenzionale. Confermata l'assoluzione per Franco Castagnacci, padre di Mario. Condanne che in appello risultano ridotte, mentre la Corte d'assise del tribunale di Frosinone aveva condannato i tre a sedici anni. Non è stata accolta la richiesta del sostituto procuratore generale, Claudio Mattioli, che aveva avanzato per tutti e quattro gli imputati omicidio volontario con dolo eventuale e il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi.

Emanuele Morganti massacrato di botte ad Alatri

La notte in cui Emanuele Morganti ha perso la vita, massacrato di botte, era andato in discoteca in compagnia della fidanzata e di alcuni suoi amici. I buttafuori lo hanno trascinato all'esterno del locale, poi è stato circondato da un gruppo di persone, gli imputati appunto, che gli si sono scagliate addosso. A risultare fatale per Emanuele è stata una frattura delle ossa del cranio, che gli ha provocato, come scrive il medico legale Saverio Potenza incaricato dai pm nella relazione depositata in procura, "una gravissima emorragia cerebrale". Per l'omicidio i pubblici ministeri Giuseppe De Falco e Vittorio Misiti avevano chiesto ai giudici della Corte d'Appello di riconoscere nei confronti di Michele Fortuna la pena dell'ergastolo.