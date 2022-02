Omicidio Cerciello Rega, procura chiede ergastolo per Elder e riduzione condanna a 24 anni per Hjorth “Hjorth ha programmato tutto l’intervento, ma non è l’autore materiale”, ha dichiarato il sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano nel corso dell’udienza del processo d’appello sulla morte di Mario Cerciello Rega.

A cura di Enrico Tata

La procura chiede di confermare l'ergastolo per Finnegan Lee Elder, ma chiede di ridurre la condanna per Gabriel Natale Hjorth a 24 anni. "Hjorth ha programmato tutto l'intervento, ma non è l'autore materiale. Per questo, chiedo la riforma della sentenza di primo grado con il riconoscimento delle attenuanti generiche", ha dichiarato il sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano al termine della sua requisitoria nel corso dell'udienza del processo d'appello sulla morte di Mario Cerciello Rega.

"Noi contestiamo la sentenza di primo grado, lui non ha commesso il delitto", hanno ribadito anche gli avvocati di Hjorth, Fabio Alonzi e Francesco Petrelli.

Il vicebrigadiere dei carabinieri è stato ucciso con undici coltellate da Elder il 26 luglio 2019 davanti a un hotel in zona Prati a Roma. In primo grado i due ragazzi americani sono stati condannati entrambi all'ergastolo. Secondo il procuratore generale Saveriano Elder ha inflitto "una sofferenza senza alcuna pietà su un carabiniere, con 11 coltellate, affondando fino alle costole".