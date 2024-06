Omicidio a Veroli: nipote spara al nonno e lo uccide, grave il padre

video suggerito

Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia all'alba a Veroli, Comune in provincia di Frosinone, dove un ragazzo ha sparato e ucciso il nonno e ferito gravemente il padre. L'episodio è avvenuto oggi, domenica 9 giugno. A rimanere coinvolti sono stati un anziano di ottantacinque anni, deceduto, e un sessantunenne, figlio della vittima e padre del presunto responsabile. L'autore del gesto, un quarantottenne guardia giurata, che deteneva la pistola usata per il delitto in maniera illegale – non era l'arma di servizio ndr – avrebbe sparato al culmine di una lite in famiglia, nata per i confini di un terreno. Sul posto è stato necessario l'intervento del personale sanitario, sulla vicenda indagano i carabinieri del Reparto Operativo di Frosinone.

Ucciso il nonno e ferito il padre

Secondo le informazioni apprese era l'alba quando tra l'uomo, sul padre e suo nonno è nata una discussione accesa, i motivi sarebbero per questioni di pascolo e confini di un terreno nelle campagne della località Castelmassimo. I tre hanno litigato, il quarantottenne ha preso una pistola, premuto il grilletto e sparato alcuni colpi, che hanno ucciso il nonno e ferito gravemente il padre. L'uomo è poi scappato e ha cercato di suicidarsi. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che ha preso in carico il padre e lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone.

L'uomo in fuga fermato nelle campagne

Arrivato al pronto soccorso il sessantunenne è stato affidato ai medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. È stata necessaria un'operazione per intervenire sulle ferite provocate dall'arma da fuoco, il paziente è ricoverato e si trova in prognosi riservata. Per l'ottantacinquenne invece non c'è stato purtroppo nulla da fare. I carabinieri hanno rintracciato in breve tempo l'uomo nelle campagne circostanti, lo hanno fermato e portato in caserma.