Oggi scuole chiuse a Fregene, Focene e Maccarese a Fiumicino: l’elenco Ecco l’elenco delle scuole di Fiumicino che resteranno chiuse, a causa di lavori Acea Ato 2 sul flusso idrico, nella giornata di oggi, mercoledì 18 gennaio.

A cura di Enrico Tata

Scuole chiuse nel comune di Fiumicino, ma non a causa del maltempo e dell'allerta meteo. Pioverà, certamente, ma la decisione è stata presa a causa di lavori sul sistema idrico a cura di Acea Ato 2. Gli istituti resteranno senz'acqua per diverse e ore e per questo l'amministrazione guidata da Esterino Montino ha deciso di lasciare i ragazzi a casa. L'avviso riguarda le scuole di Fregene, Focene e Maccarese. Quelle della zona centrale del paese costiero, invece, resteranno aperte.

L'elenco delle scuole che resteranno chiuse oggi a Fiumicino

Le scuole chiuse nella giornata di oggi, mercoledì 18 gennaio, saranno:

Nido d’infanzia comunale Isola che non c’è, viale di Campo Salino 998 Maccarese;

Nido d’infanzia Piccoli Passi, via Santa Teresa di Gallura 11 Fregene;

Scuola dell’infanzia comunale Arcobaleno, via Portovenere 145 Fregene;

Scuola dell’infanzia comunale Scatola Magica, viale di Focene snc Focene;

IC Fregene-Passoscuro, Via Portovenere 145 Fregene;

IC Maccarese, Via Castel San Giorgio 205, Maccarese;

Scuola media statale San Giorgio, via di Maccarese 24, Maccarese;

Istituto d’istruzione superiore Leonardo Da Vinci, Via di Maccarese 38-40, Maccarese;

Istituto d’istruzione superiore Leonardo Da Vinci, sede distaccata, Viale Maria 561,Maccarese;

IIS PAolo Baffi succursale viale di Porto 205, Fregene;

I.C. Cristoforo Colombo, viale di Focene 298.

Questo è invece l'avviso pubblicato sul sito di Acea Ato 2:

