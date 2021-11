Oggi open day vaccinale nel Lazio per over 40, D’Amato: “Accelerare sulla terza dose” Si stanno tenendo oggi, domenica 21 novembre, gli open day per over 40 nel Lazio che devono effettuare la terza dose di vaccino. D’Amato: “Accelerare sulla dose booster”.

Si stanno tenendo oggi, domenica 21 novembre, gli open day vaccinali per gli over 40 che hanno superato i 180 giorni dall'ultima somministrazione di vaccino anti-covid. I luoghi scelti sono le strutture del San Giovanni Addolorata, San Camillo (via Quirino Majorana), Policlinico Umberto I (centro Eastman), La Vela – Policlinico Tor Vergata, Fiumicino – Lunga Sosta e Rieti – ex Bosi. A visitare gli hub per controllare l'andamento degli open day, anche l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Ho effettuato questa mattina una breve visita presso gli hub vaccinali impegnati negli open day e tutto sta procedendo regolarmente – ha dichiarato in una nota – Presso l'hub vaccinale del San Giovanni mi sono intrattenuto nel bellissimo salone delle Donne dove i nostri operatori stanno facendo un grande lavoro per il contrasto alla pandemia e per mettere in sicurezza i cittadini e meritano un grande ringraziamento. L'obiettivo primario ora è quello di correre velocemente con le somministrazioni delle terze dosi".

Aperte le prenotazioni terza dose per gli over 40

La dose booster di vaccino anti-covid può già essere prenotata dagli over 40, ossia dalle persone nate fino al 1981. Le somministrazioni – a eccezione degli open day – cominceranno a partire dal primo dicembre. Il vaccino può essere iniettato a distanza di 180 giorni dall'ultima somministrazione. Dovrà sottoporsi alla terza dose anche chi si è vaccinato con il monodose Johnson&Johnson. Il siero usato sarà Pfizer o Moderna. È possibile effettuare la dose ‘booster' nelle farmacie, nei centri vaccinali e anche dal proprio medico di famiglia. In quest'ultimo caso, basta contattare direttamente il medico per prenotare la propria dose. Le prenotazioni si possono effettuare sul sito PrenotaVaccinoCovid della Regione Lazio: occorre solo la tessera sanitaria, non serve essere in possesso dello Spid. Per chi ha fatto l'ultima dose il 30 luglio, le prenotazioni saranno disponibili fino al 30 gennaio. Il sistema colloca l'utente alla prima data utile.