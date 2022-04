Oggi è il Carbonara Day 2022: tutti gli eventi e perché si festeggia il 6 aprile Si festeggia oggi, 6 aprile 2022, il Carbonara Day, la spaghettata più social che esista con cui si celebra una delle ricette culinarie tipiche della capitale.

A cura di Beatrice Tominic

È la "spaghettata social" più famosa del mondo ed è dedicata ad uno dei piatti tipici della tradizione culinaria romana, la ricetta della carbonara. Anche quest'anno si festeggia oggi, 6 aprile 2022, il Carbonara Day, la ricorrenza nata nel 2017 grazie all'idea dei pastai di Unione Italiana Food: si tratta di un evento social in cui tutti gli utenti, su ogni social network, è invitato a condividere la foto del proprio piatto di carbonara con l'hashtag #carbonaraday, per celebrare una delle ricette romane per antonomasia.

La pasta alla carbonara, inoltre, è stata oggetto di una ricerca che i pastai di Unione Italiana Food hanno commissionato all'Istituto Piepoli che rivela principalmente le abitudini degli italiani nel mangiare e condividere la carbonara: per 9 italiani su 10, cioè il 95% degli individui che hanno partecipato all'indagine, infatti, la carbonara si mangia sempre in compagnia, soprattutto in famiglia o con il partner.

Come nasce il Carbonara Day e perché si festeggia il 6 aprile

Come abbiamo visto, oggi è il sesto anno in cui si festeggia il Carbonara Day, voluto dai pastai di Unione Italiana Food in collaborazione con l’International Pasta Organization (IPO). La decisione è emersa a seguito di un sondaggio che vede proprio la carbonara come il condimento per la pasta preferito dai consumatori. Gli italiani, infatti, preferiscono la pasta con uovo, pecorino romano, guanciale e pepe più di ogni altro condimento: questa giornata è stata indetta per celebrare la ricetta di cui, dal 2017, nella data del 6 aprile (e non solo) vengono condivisi scatti con l’hashtag #carbonaraday.

Carbonara Day 2022, la maratona social e le iniziative di oggi 6 aprile

Nella giornata di oggi, proprio per celebrare questa giornata di festa culinaria, ogni anno sono molti gli eventi organizzati in onore della pasta alla carbonara. Dopo gli ultimi due anni, in cui, a causa della pandemia, non è stato possibile organizzare i grandi eventi che hanno reso famosa questa celebrazione, da quest'anno i consumatori e le consumatrici possono tornare a gustare il loro piatto preferito anche nei locali e nei ristoranti.

Prevista, come ogni anno, la maratona social durante la quale, a partire dalle ore 12, dall'ora di pranzo, tutti gli utenti iniziano a condividere i loro scatti mangerecci con l'hashtag #carbonaraday, sui propri profili di Twitter, Instagram e Facebook. Negli ultimi anni, però, sono tantissime le persone che hanno deciso di utilizzare l'hashtag anche su Tik Tok, dove sempre più iscritti e iscritte condividono brevi video ricette in cui mostrano come cucinano il loro piatto preferito, spiegando i vari passaggi della realizzazione del piatto o lasciando in sottofondo il rumore del guanciale una volta messo in padella.

Fra le iniziative di quest'anno, degne di nota sono quelle organizzate da due grandi brand come Churchill 1975, la storica azienda britannica che produce stoviglie per la ristorazione dal 1795 e che vende i suoi prodotti anche in Italia da oltre 30 e uno dei marchi di pasta più famosi del nostro Paese, De Cecco e quella tutta social organizzata proprio da We Love Pasta Union Food.

Churchill 1975, infatti, ha coinvolto 5 ristoranti romani che oggi realizzano una Carbonara Special, cioè una rivisitazione della tipica ricetta, da servire in esclusiva all'interno dei piatti della nuova collezione primaverile prodotta proprio dal brand inglese. I locali coinvolti sono l'Aqualunae Bistrot in piazza dei Quiriti; il 53 Untitled in via del Monte della Farina; l’Osteria Fratelli Mori in via dei Conciatori; il Cuoco e Camicia di via di Monte Polacco e, infine, il ristorante Roberto e Loretta in via Saturnia.

Stesso concept anche per De Cecco che, con un video in cui appare anche lo chef Heinz Beck, pubblicato sui suoi canali social lo scorso 2 aprile, ha annunciato una sfida di solidarietà con cui mette in palio 10mila euro da devolvere a una fondazione. Tre food blogger, infatti, nei giorni scorsi hanno realizzato delle rivisitazioni della carbonara tipica postando la ricetta sul social: il o la food blogger che ha ottenuto più like, viene oggi decretato vincitore o vincitrice. Sarà proprio chi ottiene la vittoria a decidere a quale fondazione inviare i 10mila euro messi in palio da De Cecco.

Da quando è iniziato il mese d'aprile, infine, i pastai di We Love Pasta Union Food, condividono sul loro profilo Instagram informazioni relative al Carbonara Day. Due giorni fa, infine, è stato annunciato l'evento di oggi: una vera e propria maratona social durante la quale i pastai cucinano la carbonara insieme ad altri food blogger e influencer, per scoprire i segreti di questa ricetta in ogni sua sfumatura.