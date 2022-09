Oggi 17 settembre mezzi gratuiti a Roma: no biglietto su tram, bus e metro e nuove zone pedonali Trasporti gratuiti a Roma: oggi 17 settembre si sale su tram, bus, metropolitane e linee Roma-Lido e Roma-Viterbo senza biglietto. Pedonalizzate via del Corso e domani via Appia.

A cura di Beatrice Tominic

Oggi, 17 settembre 2022, si viaggia gratis sui mezzi pubblici della rete dei trasporti romana: nessun biglietto su autobus e tram, tornelli aperti nelle metropolitane. E, per rendere ancora più vivibile centro città anche a tutti i cittadini e le cittadine che lasciano l'automobile sotto casa e si muovo con i mezzi, vengono pedonalizzate via del Corso nella giornata di oggi e via Appia in quella di domani, domenica 18 settembre 2022.

Queste sono soltanto alcune delle iniziative previste per il periodo compreso fra il 16 e al 22 settembre, la Settimana europea della mobilità, presentata una decina di giorni fa dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessore ai Trasporti capitolino Eugenio Patanè.

Mezzi gratuiti a Roma: come funziona

Muoversi a Roma utilizzando i mezzi pubblici oggi è gratuito: dall'inizio alla fine del servizio non serve il timbrare biglietti nelle macchine gialle dei bus né inserire il titolo di viaggio per far girare i tornelli, già aperti per chiunque. Via libera, quindi, a viaggi in tram e autobus, ma anche su ogni linea di metropolitana, comprese le ferrovie regionali Roma-Lido e Roma- Viterbo.

"Per la prima volta dopo diversi anni, un grande Open Day del Trasporto Pubblico, con la libera circolazione a bordo di tutti i mezzi Atac di Roma, in metropolitana e superficie – ha dichiarato Gualtieri – Prendete i mezzi, girate per la nostra splendida città". Nel corso della conferenza stampa ha sottolineato anche la presenza di una richiesta al Governo per potenziare il servizio Tpl e ridurre i costi degli utenti del trasporto pubblico. Poi ha spiegato che, oltre alla gratuità del trasporto pubblico, questo weekend sono pedonalizzate diverse vie del centro città e non solo.

La pedonalizzazione delle strade

Come ha continuato a spiegare Gualtieri, in tutti i municipi sono previsti interventi come le ‘strade scolastiche' per liberare dalle automobili le strade più vicine delle scuole e iniziative in bicicletta: a Parigi sono 300 le strade scolastiche già chiuse. Fra le strade coinvolte nell'iniziativa delle pedonalizzazioni nei municipi, appaiono un pezzo di via Portuense e piazza Sempione.

Dalle ore 9 alle 20.30 di oggi, viene pedonalizzato il tratto di via del Corso fra piazza Venezia e largo Chigi, mentre in quella di domani, domenica 18 settembre, dalle dalle 9 alle 18, chiude al traffico, mezzi di trasporto pubblico inclusi, nel tratto fra Porta San Sebastiano e via di Cecilia Metella. A presidiare le strade, saranno presenti pattuglie della Polizia Locale.