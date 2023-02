Occupata la Facoltà di Lettere della Sapienza, studenti al fianco di Cospito contro il 41bis Studenti e studentesse stasera hanno occupato la Facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza di Roma per manifestare al fianco di Alfredo Cospito, contro il 41bis e l’ergastolo ostativo.

La Facoltà di Lettere della Sapienza occupata

La Facoltà di Lettere dell'Università La Sapienza di Roma stasera è stata occupata. Sono circa 150 le persone che si sono chiuse dentro giovedì 2 febbraio, per manifestare al fianco di Alfredo Cospito, contro il 41bis e l'ergastolo ostativo. Gli studenti si sono barricati dentro in serata e hanno calato uno striscione lungo la facciata, dal lato dove si trova la scalinata d'ingresso, che recita: "Lettere occupata". Il coro dei ragazzi e delle ragazze si alza all'unisono: "Tutti e tutte libere".

Gli studenti con hanno annunciato la loro volontà di occupare la facoltà durante l'assemblea pubblica che si è svolta oggi pomeriggio in Aula 1, spiegando che l'intenzione al momento è quella di restare a dormire all'università stasera e di rimanerci fino a sabato. Gli studenti hanno anche annunciato che sabato ci sarà un corteo, al quale tutti sono invitati a partecipare e che organizzeranno nelle prossime ore. Ciò che si teme è che Cospito muoia prima dell'udienza in Cassazione, in programma per venerdì 24 febbraio. Nel frattempo le sue condizioni di salute peggiorano, la paura è che non possa farcela per quella data.

Una settimana di manifestazioni per Alfredo Cospito a Roma

Alfredo Cospito, militante anarchico, si trova ristretto nel carcere di Sassari in Sardegna e da 106 giorni è in sciopero della fame. Mentre si attende la data in cui ci sarà il pronunciamento della Cassazione sull'eventuale revoca del regime di detenzione 41bis ci sono state diverse manifestazioni e altre sono in programma nei prossimi giorni, a breve verrà stilato un calendario della mobilitazione. Sabato scorso a Trastevere gli anarchici hanno manifestato solidarietà per Cospito, che ha visto tafferugli e quarantuno persone denunciate per resistenza.