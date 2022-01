Obbligo vaccinale, quanti sono gli over 50 ‘no vax’ nel Lazio Sono circa 120mila i cittadini del Lazio che hanno più di 50 anni e che quindi dovranno obbligatoriamente vaccinarsi contro il Covid.

Sono oltre 300mila i cittadini del Lazio che ancora non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino anti Covid. Di questi, circa 120mila hanno più di 50 anni ed è proprio agli over 50 che è rivolto l'obbligo vaccinale imposto dal governo e in vigore già dal 6 gennaio 2022. Se tutti i ‘no vax' ultracinquantenni del Lazio si vaccinassero, resterebbero ‘soltanto' 180mila persone senza immunizzazione. Un obiettivo che potrebbe essere raggiunto, in astratto, in soli due giorni, dato che le vaccinazioni sono circa 60mila ogni 24 ore e le dosi sono ampiamente disponibili.

Al primo gennaio 2020, dati della Regione Lazio, erano iscritti al sistema sanitario regionale 5.571mila cittadini. Di questi, quasi 3 milioni hanno un'età superiore a 45 anni. Ad oggi sono state somministrate 11,2 milioni di dosi di vaccino anti Covid e oltre 2,2 milioni sono dosi di richiamo, oltre il 45 per cento della popolazione adulta. Il 96,5 per cento degli adulti, inoltre, ha ricevuto la doppia dose di vaccino (e l'ha ricevuta il 90,5 per cento degli over 12).

Secondo i dati della Regione Lazio sono state somministrate dall'inizio della campagna vaccinale 4,6 milioni di prime dosi, 4,1 milioni di seconde dosi. Tra le prime dosi sono circa 50mila quelle somministrate ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Per loro la campagna vaccinale è iniziata a metà dicembre e quindi a nessuno è stata ancora inoculata la seconda dose.

L'obbligo di vaccinazione per i cittadini over 50 di tutta Italia è previsto nel primo decreto legge varato nel 2022. L'obbligo, come detto, è valido a parire dal 6 gennaio e fino al 15 giugno. Si applica a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri.