Nuovo attacco hacker alla Regione Lazio: “Prioritario ripristinare la sicurezza” L’attacco è stato sferrato questa notte dagli hacker ma, secondo quanto dichiarato dalla Regione Lazio, è stato respinto. Tutti i siti della Regione sono inaccessibili, non è possibile prenotare né vaccini né visite mediche. Non è ancora noto chi ci sia dietro questo attacco: l’unica cosa quasi certa è che sembra partito dall’estero.

A cura di Natascia Grbic

"Questa notte i sistemi informativi della Regione Lazio hanno subito e respinto l'ennesimo attacco, resta massima l'attenzione e la collaborazione con le autorità competenti per ripristinare la sicurezza". Lo ha comunicato in una nota la Regione Lazio. "È come stare sotto un bombardamento, non è ancora possibile una stima dei danni", ha dichiarato l'assessore Alessio D'Amato all'Agenzia DIRE, a margine della visita del ministro per le Disabilità, Erika Stefani, all'arenile accessibile ai disabili di Rivera Mallozzi. "È il più grave attacco hacker mai ricevuto e siamo concentrati a difendere i dati sensibili e a ripristinare in sicurezza le attività".

Prenotazioni vaccini ripristinate in 72 ore

I siti della Regione non sono ancora attivi, anche se l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato ha garantito che entro 72 ore i cittadini potranno prenotarsi nuovamente per il vaccino e che la trasmigrazione è in corso. Non è così invece per le prenotazioni per le visite specialistiche e ambulatoriali, che torneranno a essere attive dal 10/15 agosto. Un attacco così grave quello sferrato dagli hacker che, secondo chi indaga, l'unica soluzione per far ripartire i servizi in sicurezza è quella di mettere in piedi un sistema parallelo.