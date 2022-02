Gualtieri scegli i siti per i nuovi impianti dei rifiuti. I comitati: “Ci opporremo con ogni forza” Fanpage.it ha raccolto i commenti a caldo dei cittadini rispetto alla delibera approvata in giunta capitolina che vede i progetti di quattro impianti dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale.

A cura di Alessia Rabbai

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Emergenza rifiuti Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Ci opporremo con ogni forza alla realizzazione di impianti e all'arrivo nel nostro territorio di rifiuti". Fanpage.it ha contattato i comitati cittadini che si occupano della salvaguardia e della riqualificazione del territorio nei municipi nei quali, secondo la delibera di progetto Ama Spa approvata stamattina in giunta capitolina, ricadrebbero i quattro impianti per il trattamento dei rifiuti di Roma. Una decisione che andrebbe nella direzione di dotare la Capitale di strutture all'interno del proprio territorio in grado di chiudere il ciclo dei rifiuti e di rispondere alle ripetute emergenze. Commenti a caldo che mostrano grande perplessità, i cittadini vogliono vederci chiaro, esprimendo la volontà di visionare quanto prima cosa prevedono nel dettaglio i progetti che individuano Casal Selce (XIII Municipio) e Cesano (XV) come siti per la realizzazione di impianti anaerobici destinati ad ospitare la frazione organica dei rifiuti, mentre Rocca Cencia (VI) e Ponte Malnome (XII) del recupero di plastica e carta.

La protesta dei cittadini agli impianti: "Territori già compromessi"

I cittadini dei quattro diversi municipi hanno dichiarato di voler prima acquisire la documentazione realativa ai progetti sugli impianti nella delibera approvata, per decidere il da farsi rispetto ad un'opposizione che già da anni li vede attivi sul territorio. "Come comitato abbiamo invano fino ad oggi chiesto di conoscere i progetti degli impianti pensati per Roma – spiega Maria Teresa Cipollone, del Comitato Salviamo la Valle Galeria – abbiamo già detto al Comune e alla Regione che nella Valle Galeria non vogliamo più nessun tipo di rifiuti, ma che il territorio deve essere protetto e riqualificato, perché ha già dato tanto ed è già pesantemente compromesso ed ora invece viene deciso di aggiungere un nuovo impianto a Ponte Malnome ed uno a confine della Valle Galeria".

Il no ai biodigestori a Cesano e Casal Selce

Ciò che vogliono anche capire i cittadini è la quantità di rifiuti della tipologia indicata che arriverebbe, se da alcuni municipi oppure da tutto il territorio di Roma Capitale. Il biodigestore di Casal Selce cadrebbe inoltre proprio al confine con la Valle Galeria, dall'altra parte della via Aurelia, a circa due chilometri da Massimina. "Simo contrari alla realizzazione di un impianto nell'area in cui è previsto, perché già fortemente compromessa – commenta Paolo Pasqualini, del Comitato di Cesano e Osteria Nuova – temiamo ulteriori ripercussioni dal punto di vista di impatto ambientale, di salute pubblica e viabilità".

Rocca Cencia e il Tmb

"Vogliamo capire il ruolo del revamping nel progetto presente nella delibera approvata, al quale ci opponiamo da anni e per il quale abbiamo già presentato un ricorso al Tar, e se rimarrà uno dei punti cardine dell'azione del Comune di Roma su Rocca Cencia. Qualora fosse previsto un ammodernamento e ampliamento del Tmb in questo potrebbe richiedere la lavorazione dei rifiuti ancora per molti anni – conclude Maria Vittoria Molinari, del Comitato raccolta fondi per la difesa della salute e dell’ambiente, spiegando che – il territorio deve essere parte attiva nei processi decisionali".