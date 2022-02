Rifiuti, approvati i progetti per nuovi impianti a Roma: ecco dove saranno Casal Selce, Cesano, Ponte Malnome e Rocca Cencia. La giunta capitolina ha approvato i progetti per i nuovi impianti di trattamento dei rifiuti di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Emergenza rifiuti Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuovi impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti a Roma. È quanto stabilito stamattina dalla giunta capitolina con l'approvazione di due delibere di progetti con deleghe ad Ama Spa, per partecipare ai bandi del Pnrr. Ciò che serve alla Capitale e di cui si prevede la realizzazione sono nuovi centri di raccolta dei rifiuti e biodigestori, impianti grazie ai quali si possa chiudere l'annale e ricorrente emergenza romana, con la speranza di arrivare così a concludere il ciclo almeno di una parte delle tipologie di rifiuti all'interno del territorio comunale.

Dieci centri di raccolta dei rifiuti a Roma

Uno dei due documenti approvati dall'assemblea capitolina prevede che nel territorio di Roma Capitale vi siano dieci centri di raccolta dei rifiuti solidi urbani a Piazza Bottero, Corviale, già attivi e che saranno potenziati, mentre per i nuovi sono stati individuati Tor de Cenci, Via Wolf Ferrari, La Storta-Olgiata, Casal Selce Sud, SDO, Via Tedeschi, Severini – Via Collatina, Corcolle – Via Ripatransone-Via Petriolo, Massimina – Via B. Chesi. La loro realizzazione prevede, come reso noto dal Campidoglio, una spesa complessiva di oltre 32 milioni di euro, di cui 10 milioni finanziati con le risorse Pnrr e oltre 22 milioni con fondi a carico del Piano investimenti di Ama.

Quattro impianti per i rifiuti a Roma

Con la seconda delibera la giunta capitolina ha approvato i progetti per la realizzazione di quattro impianti, con una spesa complessiva di 161 milioni di euro, di cui 123 sarebbero finanziati con le risorse Pnrr e 38 con fondi provenienti dal piano degli Investimenti di Ama. Due impianti biogas, ossia di digestione anaerobica, che tratteranno la frazione organica dei rifiuti in località Casal Selce (XIII Municipio) e Cesano (XV Municipio), il primo a Nord Ovest e il secondo nella periferia Nord della Capitale. Inoltre hanno trovato approvazione anche i progetti per la realizzazione di due impianti destinati al recupero della carta a Ponte Malnome nella Valle Galeria (Municipio XII) e della plastica Rocca Cencia (Municipio VI).

Gualtieri: "Roma avrà i suoi impianti dopo più di quindici anni"

"Roma dopo più di quindici anni realizza moderni impianti pubblici per mettere in campo l'economia circolare e chiudere il ciclo dei rifiuti. Con le due delibere di oggi Roma coglie l'opportunità del Pnrr per realizzare impianti green e sostenibili, essenziali per compiere un salto di qualità che ci consentirà di non dover più rincorrere soluzioni tampone, disperdendo risorse pubbliche e caricando di costi eccessivi i cittadini – ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri – Puntiamo a trasformare Roma in una città normale, una città nella quale ciò che oggi viene considerato straordinario, diventi ordinaria amministrazione".