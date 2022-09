Nubifragio a Sabaudia, canale di bonifica esonda e allaga i giardini delle case Ancora allerta meteo sulla provincia di Latina, dove il maltempo ha provocato danni. Dopo il crollo del tratto di litorale è esondato un canale di bonifica, allagando i giardini delle case.

A cura di Alessia Rabbai

Il canale esondato a Sabaudia ha invaso i giardini delle case

Esondazione a Sabaudia, dove un canale di bonifica lungo la Litoranea è uscito fuori dagli argini. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, domenica 25 settembre, nella frazione di Molella e a Strada Palazzo. L'acqua, fuoriuscendo dal canale, ha allagato i giardini delle abitazioni limitrofe. L'amministrazione comunale è subito intervenuta sul territorio, mettendo in moto la ‘macchina dei soccorsi' e riportando in breve tempo la situazione alla normalità. Gli operai con le ruspe hanno lavorato e l'acqua è tornata a defluire riuscendo così a drenare velocemente, liberando i giardini delle abitazioni. "Ringrazio tutti per la collaborazione – ha detto il sindaco Alberto Mosca, che ha pubblicato un video su Facebook – Siamo riusciti ad attivare subito i sococrsi evitando così che si allagassero le abitazioni, anche internamente". Fortunatamente l'acqua si è fermata ai giardini e non ha invaso le case.

A Sabaudia è crollato un tratto di lungomare

Sempre ieri, durante l'ondata di maltempo, che ha imperversato su Sabaudia di notte è crollato un tratto di lungomare all'altezza del ponte alla foce di Caprolace. La strada è stata chiusa da Sacramento a via della Lavorazione. La pioggia battente ha causato diversi smottamenti, soprattutto sul tratto di lungomare verso la Bufalara. L'allerta meteo prosegue anche per lunedì 26 settembre, con maltempo su tutto il territorio del Lazio. L'area maggiormente attenzionata è quella meridionale della regione, dove si attendono piogge e temporali e dove appunto potrebbero verificarsi nubifragi. L'allerta diramata è gialla.

Allerta meteo nel Lazio per oggi, lunedì 26 settembre

L'ondata di maltempo proseguirà anche nella giornata di oggi, con rischio nubifragi nel Basso Lazio. La nuova settimana inizia all'insegna della forte instabilità e con temperature in calo. Le previsioni del meteo registrano temporali alternati a schiarite su Latina. Nel dettaglio si segnalano temporali durante la notte, piogge al mattino, con precipitazioni moderate, piogge alternate a schiarite e cielo poco nuvoloso con precipitazioni assenti di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 18 e massime di 22 gradi.