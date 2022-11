Nubifragio a Formia: città completamente allagata, strade come fiumi e macchine sommerse (VIDEO) Nubifragio nelle scorse ore a Formia, provincia di Latina. Alcune strade della città sono state completamente sommerse dall’acqua.

A cura di Enrico Tata

Un violento nubifragio ha colpito la città di Formia, con alcune zone che sono state completamente allagate. I vigili del fuoco di Latina hanno fatto sapere che alla sala operativa sono arrivate circa venti richieste tutte riconducibili a problemi legati alle difficoltà nel deflusso dell'acqua. In particolare i pompieri segnalano la situazione che si è verificata in via Gramsci (nel video), dove l'acqua ha divelto alcuni muri di contenimento, ha invaso il piano seminterrato di un condominio e ha causato il crollo di una parete che divideva due box auto. "È stata inoltre rilevata, la presenza di una voragine nel pavimento del piano seminterrato di un appartamento, causato dal passaggio delle acque sotterranee.Conseguentemente alle nostre verifiche si è reso necessario interdire l'accesso dell'appartamento interessato oltre ad evacuare, a titolo precauzionale, l'intero condominio formato da circa 10 famiglie", fanno sapere i pompieri. Attualmente sono arrivate sul posto tre squadre operative da Terracina, Gaeta e Castelforte e un funzionario tecnico. per il momento non risultano persone ferite.

Il comune pontino aveva informato gli utenti che a causa delle forti precipitazioni a Formia, ma in generale in tutti i comuni del Sud Pontino, si sarebbero potuti verificare fenomeni di torbidità dell'acqua del rubinetto.

"Solidarietà e vicinanza alla comunità di Formia, colpita ancora una volta da una bomba d'acqua.Gli enti sovracomunali, a partire dalla Regione Lazio, si attivino immediatamente. Noi faremo la nostra parte ancora una volta in linea con il recente maltempo che ha colpito il Sud pontino. Nessuno deve essere lasciato solo", ha commentato su Facebook Angelo Tripodi, consigliere regionale della Lega.