Nove cuccioli abbandonati in una scatola di cartone: la polzia li salva e ne adotta uno I poliziotti della stradale hanno trovato nove cuccioli di cane abbandonati sulla Pontina ad Aprilia. Li hanno salvati e un agente ne ha adottato uno.

A cura di Alessia Rabbai

Erano sul ciglio della strada, vicini tra loro e in preda ai guaiti. Ma gli agenti della polizia stradale li hanno notati e salvati. Una storia drammatica di abbandono, a farne le spese sono ancora una volta gli animali, che troppo spesso vengono lasciati in strada senza cibo né acqua, alla mercé delle intemperie e con il rischio di essere investiti. Avrebbero potuto fare questa fine i nove cuccioli di cane, che i poliziotti hanno rinvenuto sulla strada Pontina nel territorio del Comune di Aprilia, in provincia di Latina. Una vicenda che però si è conclusa con il lieto fine, perché i cuccioli sono stati messi in sicurezza e ora attendono una famiglia che possa volergli bene per sempre.

I cuccioli abbandonati dentro una scatola di cartone

Gli agenti erano impegnati nei quotidiani controlli sul territorio quando, transitando per la strada, hanno notato qualcosa d'insolito lungo la carreggiata. Si trattava di cuccioli, erano ben nove. Persone, delle quali al momento non è nota l'identità, li hanno tolti alla mamma che li aveva partoriti e messi all'interno di una scatola di cartone, con l'intenzione di sbarazzarsene. Non li ha preoccupati il fatto che, lasciandoli soli per strada, sarebbero potuti morire di fame o finire sotto ad una macchina.

Agente adotta una cucciola

I poliziotti hanno accostato con la volante e, sorpresi del dolcissimo ritrovamento, li hanno presi e messi in salvo. Li hanno poi portati da un veterinario, che li ha visitati per accertarsi che stessero bene. Ora si trovano in canile in attesa di essere adottati. Un poliziotto ne ha portato uno a casa con sé, una cucciola, e anche gli altri attendono di trovare una famiglia al più presto.