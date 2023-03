Novantenne presa a bastonate in testa da uno sconosciuto in strada: portata in ospedale La donna è stata portata in codice giallo all’ospedale Sandro Pertini di Roma, non è fortunatamente in pericolo di vita. Il 30enne è stato arrestato.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di novant'anni è stata presa a bastonate in strada a via Collatina da uno sconosciuto. A scagliarsi su di lei un 30enne, fermato immediatamente dai poliziotti dei commissariati di Porta Maggiore e Torpignattara. Dovrà rispondere delle accuse di lesioni aggravate. La signora, che non è in pericolo di vita, è stata portata in codice giallo all'ospedale Sandro Pertini per essere medicata.