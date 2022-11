Nonno Enrico muore a maggio, ma la sua gatta Briciola continua ad aspettarlo davanti al cancello Nonno Enrico è morto lo scorso 23 maggio: da quel momento la gatta Briciola lo aspetta ogni giorno davanti al cancello della sua casa.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

La gattina si chiama Briciola, ha tre anni e due vispi occhietti verdi. Ogni giorno aspetta nonno Enrico, il suo anziano padroncino, morto lo scorso 23 maggio. Da quel giorno, davanti al cancello della casa di Enrico, la piccola resta in attesa: oltre a lei, l'anziano accudiva anche altri gattini, ma non è difficile accorgersi dell'animale, una gattina calico che sosta sotto al 15, il numero civico della casa in cui viveva.

La storia della gattina Briciola

La storia di Briciola ha fatto il giro del web grazie a Gloria, una volontaria animalista che ha deciso di condividerla su Facebook con la foto della gattina e qualche riga per raccontare la vicenda. "Ci provo a non commuovermi – esordisce – Briciola una gattina meravigliosa, l'ho conosciuta circa 3 anni fa, quando per una serie di eventi ho iniziato a frequentare la casa di nonno Enrico". L'anziano era, come viene descritto dall'animalista, un umano solo: "La sua famiglia non veniva mai a trovarlo e lo Stato italiano pensava che con 600 euro di pensione potesse farcela".

Con lui, però, c'erano i suoi gatti: Gloria continua ad occuparsi di loro. Briciola, fra tutti gli amici a quattro zampe di nonno Enrico, era la più amata: "Lei poteva permettersi qualsiasi cosa, anche rubargli il prosciutto sul tavolo: continua ad aspettare nonno Enrico, ma lui non tornerà più".

Leggi anche Spacciano droga shaboo dagli arresti domiciliari: trasferiti in carcere padre e figlio

La gattina cerca un nuovo padroncino

Osservandola Gloria si è chiesta se fosse il caso di darla in adozione a qualche nuova famiglia che possa amarla come Enrico: "Sono sei mesi che mi domando se farla adottare o lasciarla lì, dove è nata e cresciuta – scrive in un altro post – Mi domando quale è la scelta giusta: rischiare che gli accada qualcosa se non la metto in sicurezza o rischiare di spezzargli il cuore portandola via?" Alla fine è arrivata la decisione definitiva: Briciola, previo un preaffido meticoloso, cerca padroncini che possano adottarla.