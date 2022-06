Nonnino va a ritirare la pensione ma si perde: salvato dai vigili a Roma I vigili del VIII Gruppo Tintoretto sono stati avvertiti da alcuni passanti, che avevano avvistato il signore mentre vagava senza meta in via dell’Accademia del Cimento, quartiere Tor Marancia.

A cura di Enrico Tata

Esce di casa per andare alle Poste per ritirare la pensione, ma in seguito si perde e non riesce più a trovare la strada del ritorno. Una storia con lieto fine, per fortuna, perché l'anziano è stato soccorso e salvato da una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale. I vigili del VIII Gruppo Tintoretto sono stati avvertiti da alcuni passanti, che avevano avvistato il signore mentre vagava senza meta in via dell'Accademia del Cimento, quartiere Tor Marancia.

I vigili urbani hanno aiutato il nonnino che si era perso

Stando a quanto si apprende, gli agenti si sono avvicinati al nonnino, che appariva confuso e preoccupato, gli hanno chiesto delle sue condizioni di salute, lo hanno rassicurato e hanno cercato di instaurare un rapporto di fiducia con lui. L'87enne, hanno scoperto gli agenti, si era allontanato da casa sua, un appartamento nel quartiere Marconi di Roma, per andare a ritirare la sua pensione, ma si è perso subito dopo aver preso i soldi allo sportello. I vigili hanno immediatamente attivato le ricerche per rintracciare i familiari dell'uomo e hanno provveduto, nel frattempo, ad assistere il nonnino, viste anche le altissime temperature che certo non facilitavano la ripresa piscofisica dell'87enne. Dopo qualche ora, l'anziano ha potuto riabbracciare la sua famiglia e tornare presso la sua abitazione. Insomma, un piccolo incidente finito, fortunatamente, nel migliore dei modi grazie all'intervento degli agenti della polizia locale. Stando a quanto si apprende, adesso le condizioni del signore sono buone, compatibilmente con la sua età, e tutto è tornato alla normalità.