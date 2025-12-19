“Non possiamo permetterci di festeggiare Natale”: lavoratori in sciopero per i pagamenti in ritardo dell’hotel a Roma

Il Natale rischia di non arrivare quest'anno per le famiglie di oltre 30 dipendenti di Hotel Evolution, la società che gestisce il personale di diversi alberghi, fra cui il Rome Marriott Park Hotel di Roma. A rovinare le festività a lavoratori e lavoratrici i pagamenti che, in questo periodo come già in passato, stando a quanto raccontato a Fanpage.it, tardano ad arrivare. Per questa ragione oggi hanno incrociato le braccia, scioperando.

"Come possiamo festeggiare il Natale con queste premesse? Lavoreremo nei giorni di festa, come ci impone il tipo di lavoro che facciamo. Ma quando ci troveremo a casa non potremo comunque permetterci di festeggiare. Cosa dovremmo raccontare alle nostre famiglie?", si chiedono lavoratori e lavoratrici dell'albergo.

"Non ce la facciamo più. Non è la prima volta che abbiamo ritardi nei pagamenti. Abbiamo bisogno di ricevere i nostri stipendi, non riusciamo a campare", dice Fabrizio (nome di fantasia, uno degli impiegati nell'albergo, ndr). Una situazione che diventa ancora più amara nel periodo in cui si avvicinano le feste, i cenoni. E i regali di Babbo Natale.

"Immaginare di festeggiare quest'anno è proprio complicato – precisa Marco (altro nome di fantasia, ndr) – Ognuno ha i propri problemi. C'è chi deve pagare il mutuo e non sa come fare. Chi è rimasto con 60 euro sul conto e non può permettersi di festeggiare. E chi non sa cosa raccontare ai bambini questo Natale".

Lo sciopero indetto per oggi: "Ancora niente stipendio, rimandata la tredicesima"

La decisione di scioperare oggi è stata presa dopo una notizia arrivata qualche ora prima e la protesta guidata da Cobas Commercio e Turismo è scattata alle 7.30. "Proprio ieri (giovedì 18 dicembre, ndr), ci è arrivata un'email in cui l'azienda ci ha comunicato che la tredicesima arriverà il 12 gennaio – spiega a Fanpage.it Fabrizio – Nel frattempo restiamo ancora in attesa dello stipendio di dicembre. Secondo contratto dovrebbe arrivare fra il 6 di ogni mese. La società ci ha chiesto di prorogare la data al 20, ma spesso sfora", ribadisce.

Il Rome Marriott Park Hotel.

Nel documento inviato per email la società spiega che "a causa di stringenti e temporanee esigenze di cash flow aziendale, in linea con una prudente gestione finanziaria atta a garantire la stabilità operativa complessiva, siamo costretti a posticipare eccezionalmente il termine del pagamento standard" e che "la Tredicesima Mensilità verrà integralmente corrisposta a tutti i dipendenti entro e non oltre il giorno 12 gennaio 2026". Un copione, però, che per i e le dipendenti sembra essere già visto.

Pagamenti in ritardo: "Società fantasma, per noi non è una novità"

Nel mese di dicembre il 20 cade domani, di sabato. "Se non viene effettuato oggi il pagamento, non arriverà neanche lunedì, a tre giorni da Natale", è il pensiero che attanaglia chi lavora in cucina, al lavaggio o come camerieri e cameriere di sala all'interno dell'hotel.

"Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a ritardi simili nei pagamenti. Ogni mese rischiamo di ricevere gli stipendi in ritardo – continua Fabrizio – Da contratto abbiamo una quattordicesima che è arrivata soltanto a settembre". Nel frattempo il dialogo con la società è completamente inesistente. "C'è chi ha più riprese ha provato a contattare gli uffici. Ma non hanno mai avuto risposta. L'amministratore delegato è irraggiungibile da giugno. Possono capitare periodi di assenza. Ma possibile che non ci sia nessuno a sostituirlo da sei mesi?"

I ritardi nei pagamenti, però, non sarebbero gli unici problemi per i dipendenti che, spesso, sono costretti a tornare a casa prima della fine del turno e, di conseguenza, a non raggiungere il monte ore mensile stabilito da contratto. Allo stesso modo, quando si trovano a svolgere le ore di straordinario non vengono pagati.

La società, l'Hotel Evolution, conta circa 700 dipendenti sparsi in diverse strutture, fra cui il Marriott Park Hotel di Roma, a cui si aggiungono altri lavoratori e lavoratrici a chiamata che, nell'albergo di Fiumicino, raggiungono il centinaio di persone. "Oggi abbiamo scioperato. Per la società non è stato un problema: hanno sopperito ai disagi chiamando loro che, ovviamente, hanno bisogno di lavorare", spiega Fabrizio., Sia lui che Marco lavorano nel settore alberghiero da quasi dieci anni. Ma da due si trovano a dover far fronte alla situazione con questa società.

