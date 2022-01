Nettuno, furgone sfonda la serranda ed entra in ferramenta Alle 2 della notte del 7 gennaio, in via di Santa Barbara a Nettuno si è sentito un boato: un furgone ha perso il controllo, si è schiantato sulla serranda di una ferramenta entrando nel negozio.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal profilo Instagram "Welcome to Favelas"

È successo alle 2 della notte fra il 6 e il 7 gennaio a Nettuno, in via di Santa Barbara: un furgone, dopo aver perso il controllo, è andato fuori strada e si è schiantato contro una serranda, l'ha rotta ed è entrato nel negozio di ferramenta e vendita di bombole GPL di Marco Marcobelli, al civico 42, poco prima dell'incrocio con via Risorgimento. Molti degli abitanti del palazzo in cui si trova il negozio e lungo la via sono stati svegliati dal forte boato provocato dall'impatto. Il veicolo, un furgoncino bianco, ha provocato danni notevoli all'esercizio commerciale: oltre a rompere la saracinesca e la porta di ingresso, ha distrutto anche la vetrina e parte di muro. Allarmati, i residenti hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine e il titolare che si è subito recato sul posto. Sul luogo dell'accaduto, fino alle ore 8 di stamattina, sono stati presenti gli agenti della Polizia Locale, come si legge nell'articolo su Il Corriere della Città.

Il furgoncino all'interno del negozio: i commenti dai social

Nella tarda mattinata di oggi, 7 gennaio, nel profilo Instagram di Welcome to Favelas, è arrivato il video che mostra il furgoncino bianco ancora a metà fra il marciapiede e l'entrata del negozio, sotto all'insegna bianca in cui spicca, scritto in carattere maiuscolo e in blu, il nome del negozio. I commenti degli utenti sotto al video sono stati quasi una settantina. "Ho preso er garage, fratellì", facendo riferimento alla vicenda che ha visto protagonista il rapper 1727wrldstar nel maggio 2020; altri fanno ironia sfruttando il nome della cittadina: "Nettuno si è fatto male, per fottuna". "Quando non trovi posto devi per forza entrare così" o "Ha solo parcheggiato", sono soltanto alcuni dei commenti lasciati dagli utenti sotto al video.