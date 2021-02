Netflix apre la sua prima sede in Italia e sarà a Roma. Ad ospitare il colosso statunitense dello streaming sarà Villino Rattazzi di via Boncompagni, un edificio Novecentesco di duemila metri quadri costruito per la famiglia, su progetto dell'architetto Giulio Podesti e destinata ad Urbano, terzo presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia. Oggi Villa Rattazzi è proprietà del Fondo Fiepp gestito da InvestiRE SGR del Gruppo Banca Finnat. Si tratta di un palazzo a tre piani che sorge a pochi passi dall'ambasciata degli Stati Uniti e da via Veneto. Ancora non c'è una data ufficiale di apertura, ma il via è fissato in calendario intorno alla metà del 2021. La sede italiana, che Netflix ha appunto scelto per insediarsi nello Stivale nella Città Eterna, partirà con una squadra di quaranta dipendenti, che vede al suo interno figure esperte di marketing e pubbliche relazioni, destinata a crescere ed allargarsi nel tempo. Il progetto di aprire una sede tutta italiana è nato nel 2019 e ne aveva dato l'annuncio il co-fondatore e ad di Netflix, Red Hasting.

in foto: Immagine da Google Maps

Le ultime serie Netflix italiane

Netflix nel 2020 ha lanciato due film italiani, ‘La Storia Incredibile dell'Isola delle Rose' e ‘Ultras' e cinque serie tv originali, ambientate nel nostro Paese. Tra queste la quarta stagione di ‘Skam Italia', disponibile dal 15 maggio dell'anno scorso, ambientata a Roma, che attraverso ai personaggi affronta tematiche attuali. Ambientata sempre a Roma Suburra, ispirata all'omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, che racconta il mondo della criminalità organizzata e degli intrighi con i palazzi della politica e del Vaticano e arrivata nel 2020 alla terza stagione il 30 ottobre scorso. Terza stagione anche per Baby, la serie tv sulle giovani squillo dei Parioli, uscita a settembre e ambientata nella cosiddetta ‘Roma bene', una storia in cui il mondo delle adolescenti e degli adulti si intersecano, tra prostituzione minorile e droga e ispirata allo scandalo del 2013.