Neonato in fin di vita trasportato in volo da Cagliari a Roma con un aereo militare Un velivolo dell’aeronautica militare ha trasportato un neonato in gravi condizioni di salute da Cagliari a Roma, con destinazione ospedale Bambino Gesù.

A cura di Alessia Rabbai

Un neonato in fin di vita è stato trasportato in volo con un aereo dell'Aeronautica Militare da Cagliari a Roma. Momenti di apprensione lo scorso fine settimana per i genitori del piccolo venuto al mondo da appena venti giorni. Ricoverato in ospedale nel capoluogo sardo, le sue condizioni di salute si sono aggravate fino a richiedere un urgente trasferimento all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il neonato è stato assicurato all'interno di una culla termica e messo a bordo del velivolo Falcon 50, che è decollato ieri dirigendosi verso la Capitale.

Il neonato atterrato a Ciampino è arrivato in ambulanza al Bambino Gesù

L'aereo è atterrato all'aeroporto di Ciampino verso le ore 23. Ad attenderlo a terra c'era un ambulanza con a bordo in personale sanitario, pronto per prendere in carico il piccolo paziente e a trasportarlo al Bambino Gesù dove lo aspettavano pronti i medici. Nel pomeriggio invece ad essere trasportato in volo con urgenza da un velivolo C-130J della 46^ Brigata Aerea è stato un uomo di sessantatré anni, in imminente pericolo di vita. Il paziente è salito a borso di un volo decollato dall'aeroporto militare di Galatina in provincia di Lecce ed è atterrato in quello di Tessera.

A trasportare il neonato da Cagliari a Roma un aereo militare

A trasportare in volo il neonato le cui condizioni di salute richiedevano un intervento immediato è stato un velivolo dell'Aeronautica Militare. Operazioni quelle di aiuto alla popolazione che rintrano nelle funzioni di cui si occupano i Reparti di Volo. L'Aeronautica Militare mette infatti a disposizione dei civili alcuni mezzi pronti a decollare in qualunque momento, anche con maltempo e in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente di persone o di organi per i trapianti.