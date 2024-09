video suggerito

Morta la bimba di 9 anni operata in Thailandia per tumore al cervello, rientrò con un volo militare Lo scorso aprile è stata operata in Thailandia per un tumore al cervello, poi rientrò in Italia a bordo di un aereo militare. Non ce l’ha fatta la piccola G., residente a Colli Aniene, Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Non ce l'ha fatta G., la bimba di nove anni operata d'urgenza lo scorso marzo in Thailandia per un tumore al cervello. La piccola accusò una forte emicrania mentre era in aereo insieme ai genitori. Subito dopo l'atterraggio a Phuket è stata sottoposta ad alcuni esami in ospedale, che hanno costretto i medici a operare d'urgenza.

La bambina è stata in seguito rimpatriata con un volo dell'Aeronautica Militare, atterrato all'aeroporto di Ciampino il 1 aprile scorso, proprio nel giorno di Pasquetta. Trasferita subito in ospedale, è stata ricoverata presso il reparto di Neuro-oncologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. "È da poco atterrato il volo che ha riportato a Roma una bambina di nove anni, gravemente malata, che si trovava in Thailandia. La piccola è già in cura al Bambino Gesù. Il risultato di un gioco di squadra, silenzioso e riservato", aveva annunciato all'epoca il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

La notizia della morte della bimba è stata diffusa lo scorso 31 agosto sulla pagina Facebook del IV Municipio di Roma Capitale: "Il Presidente, La Giunta, il Consiglio e i dipendenti del IV Municipio si stringono al dolore della famiglia per la scomparsa della piccola, grande guerriera Greta. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e ci uniamo al dolore delle dipendenti dell’asilo nido del IV Municipio Baby 2000, della comunità scolastica dell'IC Balabanoff e di tutto il quartiere di Colli Aniene".

"Il Comitato di Quartiere con il Consiglio Direttivo saluta la piccola G., che ha lasciato questa terra per raggiungere in cielo gli Angeli e si unisce al dolore dei familiari. Che possa riposare in Pace", è il messaggio del Comitato di quartiere Colli Aniene Bene Comune.