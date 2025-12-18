Neonata di 5 giorni in fin di vita trasportata da Alghero a Roma con un volo dell’Aeronautica Militare

Una neonata di soli cinque giorni che rischiava di morire è stata salvata da un volo dell'Aeronautica militare. Il soccorso è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 17 dicembre. Il velivolo l'ha trasportata d'urgenza da Alghero a Roma, dove ha ricevuto cure specifiche. Un volo salvavita, che ha permesso alla neonata di raggiungere l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

La piccola paziente era ricoverata all'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari in Sardegna. Le sue condizioni di salute erano gravi e aveva bisogno di ricevere cure mediche specialistiche urgenti. Così la Procura di Sassari ha richiesto l'attivazione della missione con l'equipaggio del 31° Stormo con un velivolo Gulfstream G650. Ad autorizzare il volo militare è stata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

Un'attività a favore della collettività tra i compiti istituzionali svolti dall'Aeronautica Militare. In particolare il 31° Stormo è uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. L'intervento è stato coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica militare.

Attivata la macchina dei soccorsi, il velivolo è decollato dall'aeroporto di Alghero alle ore 22:25. Durante l'intero tragitto, la neonata accompagnata da un genitore è stata assistita da un'equipe medica specializzata. L'aereo è atterrato a Roma poco dopo le 23, dopo meno di un'ora di volo. Ad attendere la piccola paziente a Ciampino c'era un'ambulanza, che l'ha presa in carico trasportandola subito al Bambino Gesù.

"Gli equipaggi e i velivoli da trasporto dell'Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all'anno, per intervenire in tempi brevissimi per trasporti sanitari di urgenza – spiegano dall'Aeronautica Militare – Questi voli sono fondamentali per garantire il rapido trasferimento di pazienti in condizioni critiche, organi o equipe mediche verso centri di specializzazione su tutto il territorio nazionale. Il servizio è svolto quotidianamente dal 31° Stormo di Ciampino, dal 14° Stormo di Pratica di Mare e dalla 46ª Brigata Aerea di Pisa, i cui assetti operativi sono costantemente a disposizione dei cittadini per garantire un soccorso tempestivo e professionale in ogni circostanza".