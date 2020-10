L'assessore D'Amato aveva avvertito: "Se si scavalla l'1 interverremo sulle mascherine". E quota 1, che indica la soglia di sicurezza dell'indice Rt, che a sua volta misura la trasmissibilità del coronavirus, è stata superata questa settimana, almeno stando alle stime del Ministero della Sanità. Nel Lazio Rt è pari a 1,09, ha annunciato la Regione, ed è possibile, se non probabile, che il presidente Zingaretti firmi nelle prossime ore un'ordinanza che introduca l'obbligo di indossare le mascherine in tutti i luoghi all'aperto, come già ha disposto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. La misura riguarderebbe tutte quelle situazioni sociali in cui il distanziamento è praticamente impossibile: feste, cerimonie come battesimi, comunioni e matrimoni, ma anche raduni familiari e gli assembramenti davanti ai locali della movida (l'obbligo all'interno già c'è, ma spesso davanti a bar e ristoranti si creano assembramenti e molti ragazzi non indossano la mascherina).

"La gran parte dei casi sono legati al mancato rispetto dell'uso della mascherina e del distanziamento. Bisogna fare attenzione soprattutto alle cerimonie, feste e a tutto ciò che porta ad una abbassamento dei livelli di attenzione", ha spiegato oggi l'assessore D'Amato.

Oggi record di nuovi casi nel Lazio: 265, 151 solo a Roma città

L'assessore D'Amato aveva ipotizzato anche un limite numerico di partecipanti alle feste, ma per il momento la misura potrebbe rendersi non necessaria, visto che ci sarà comunque l'obbligo di indossare la mascherina in quelle occasioni. Nel Lazio oggi è stato registrato il record di nuovi contagi dall'inizio dell'emergenza coronavirus: 265, di cui 151 solo a Roma città. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono arrivati a 666 e quelli più gravi che necessitano di supporto respiratorio sono 49. Così il virologo Roberto Burioni commentando l'aumento dei casi registrato oggi in tutta Italia (2500 nuovi casi in 24 ore): "Le cose cominciano a mettersi peggio. Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati al chiuso, lavatevi le mani. Il virus è lì fuori, infettivo e nocivo come nella scorsa primavera. Dipende tutto da noi".

Zingaretti: "Obbligo mascherine? Riunione in corso"

"L'obbligo all'aperto è tra le ipotesi che stiamo studiando, già oggi c'è un obbligo sul territorio nazionale dopo le 18. Stiamo valutando se estendere l'obbligo h24. Sono tendenzialmente favorevole ad adottare tutte quelle misure di prevenzione che salvaguardano scuola, università e lavoro, è importante controllare quello che accade attorno a scuole e università. Per quello mi ero opposto agli ingressi al 25% negli stadi, non possiamo dire di non fare assembramenti fuori le scuole e aprire al flusso di 20mila persone allo stadio", ha dichiarato il presidente Nicola Zingaretti.