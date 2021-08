Nel Lazio il 70% della popolazione ha completato la vaccinazione contro il Covid Nel Lazio sono oltre 7 milioni le dosi somministrate, con il 70 per cento della popolazione over 12 che ha completato l’iter vaccinale. Sono i dati resi noti dall’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, che annuncia come dopo Ferragosto un ruolo cruciale nella campagna lo rivestiranno i pediatri.

A cura di Alessia Rabbai

Il 70 per cento della popolazione nel Lazio ha completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid. A renderlo noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, grazie all'alta copertura vaccinale che si è registrata. La cifra comprende precisamente le persone che abitano all'interno del territorio regionale con più di dodici anni d'età. "Un risultato importante – spiega D'Amato – che va ulteriormente consolidato nel mese di agosto. L’obiettivo – aggiunge l'assessore – è quello di raggiungere l’80% della popolazione over 12 con la vaccinazione completa". Nel Lazio finora sono state somministrate oltre 7 milioni di dosi. L'attenzione della regione Lazio gravita intorno a alle vaccinazioni per giovani e giovanissimi, importanti per il contrasto alla diffusione del contagio e al suo contenimento, anche in vista della ripresa della didattica in presenza con il nuovo anno scolastico ormai alle porte. "Dopo Ferragosto un ruolo importante nella campagna vaccinale lo avranno i pediatri di libera scelta. Le famiglie e i ragazzi che intendono vaccinarsi contro il Covid-19 potranno tranquillamente rivolgersi a loro per ogni chiarimento". E aggiunge: "Il vaccino si è dimostrato sicuro ed efficace anche negli adolescenti".

L'andamento dell'epidemia di Covid nel Lazio

Ieri nel Lazio il bollettino medico regionale di domenica 8 agosto ha registrato 554 nuovi casi di coronavirus, dei quali 273 a Roma città. Tre sono le persone morte nelle ore precedenti che hanno contratto l'infezione e hanno riscontrato complicazioni. “RT in calo, incidenza costante, la pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. Continua la frenata della variante Delta nel Lazio” queste le parole di D'Amato che si è dichiarato positivo al termine della task force con gli enti preposti per i dati sull'andamento dei contagi.