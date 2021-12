Nel Lazio contagiati 6 bambini ogni 1000: incidenza cresce ancora tra i più piccoli Gli ultimi dati sull’incidenza dei contagi da Covid nel Lazio: tasso altissimo tra i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

Il grafico sull'andamento del tasso di incidenza dei contagi per fasce d'età pubblicato sul sito Salute Lazio mette in evidenza due aspetti: in primo luogo l'incidenza settimanale ogni 10mila cittadini è in netto aumento per tutte le fasce d'età. Ma soprattutto resta altissima per quanto riguarda i contagi tra i bambini.

Incidenza dei contagi altissima tra i bambini nel Lazio

La linea di colore blu scuro, infatti, mostra l'andamento dei contagi tra i bimbi con età compresa tra i 6 e 10 anni, che fino a qualche settimana fa non potevano vaccinarsi. Ebbene attualmente circa 6 bambini ogni 1000 contraggono il coronavirus, anche se nell'ultima settimana la curva di crescita, complici probabilmente l'avvio delle vaccinazioni pediatriche e la chiusura delle scuole per le vacanze di Natale, si è stabilizzata. Altissima, come si può notare, anche la linea di colore verde, che si riferisce ai bambini tra gli 11 e i 13 anni. Quest'estate, invece, si può notare come le linee più alte fossero quelle dei ragazzi più grandi, soprattutto la fascia d'età compresa tra i 19 e i 24 anni. La campagna vaccinale per i liceali e per gli universitari era ancora agli inizi e i viaggi estivi e le feste avevano fatto schizzare in alto i contagi.

Effetto Omicron: in rialzo l'incidenza dei contagi per tutte le classi d'età

Come detto, però, il secondo aspetto è che, a causa della diffusione della variante Omicron, il tasso di incidenza dei contagi si sta alzando per tutte le classi d'età e questo, probabilmente, è dovuto al fatto che le dosi ‘booster' sono state somministrate soltanto al 37 per cento della popolazione adulta del Lazio (1,8 milioni di dosi). Anche i vaccinati con seconda dose, quindi, stanno cominciando ad infettarsi con la variante Omicron di Sars-CoV-2.