Se il governo confermasse l'ipotesi della ‘zona rossa' per tutte le regioni durante le feste di Natale, tornerebbero le autocertificazioni. Lo ha annunciato il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, in un'intervista rilasciata a RaiNews24: "Il sistema ormai è consolidato: sono previste le autocertificazioni, che sono un sistema per semplificare le cose al cittadino. Chi viene fermato può spiegare e certificare il motivo dello spostamento. Inoltre, per gli spostamenti in auto, se non si è conviventi si può stare solo in due: una persona seduta davanti e una dietro". Se venisse confermata la zona rossa per tutta Italia gli spostamenti consentiti, anche all'interno del proprio comune, sarebbero soltanto quelli per necessità, per motivi medici e per rientro presso la propria abitazione. All'interno di un'automobile prevista la presenza di due persone non conviventi al massimo.

Prefetto di Roma: "Rafforzeremo controlli in aree shopping"

I controlli nelle stazioni e negli aeroporti verranno rafforzati e in campo ci saranno (in tutta Italia) oltre 70mila tra militari e agenti di polizia. Il prefetto di Roma ha informato che, per quanto riguarda le strade dello shopping, per questo fine settimana verrà confermato il modello degli scorsi weekend: se si verificano particolari assembramenti, gli accessi alle vie vengono momentaneamente chiusi in tempo reale. Queste le parole di Piantedosi: "Per le folle in centro, o anche nei luoghi coperti come centri commerciali, c'è un meccanismo di controllo agli accessi alle zone dello shopping, al verificarsi di particolari assembramenti si chiude. È più facile controllare i trasporti, che sono limitati al 50 per cento della capienza. Per le strade, nessuno può prevedere come si evolva la situazione nei fine settimana. Ma il sistema funziona e ringrazio tutte le forze di polizia impegnate".

Zingaretti: "Se governo non decide, firmerò un'ordinanza per il Lazio"

Sulle nuove regole per Natale il governo dovrebbe decidere entro stasera. Se questo non avverrà, il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, è pronto a firmare un'ordinanza specifica per la sua regione. "La riunione sul nuovo provvedimento per il Natale e il covid è in corso. Io credo che sia corretto prendere dei provvedimenti per mettere in sicurezza il Natale, e sono convinto e mi auguro che oggi queste misure arrivino. Ovviamente, se non ci sarà un provvedimento del governo, il Lazio nelle prossime ore adotterà un provvedimento regionale che riguarderà tutto il periodo delle feste", ha detto oggi il presidente Zingaretti. Queste le ipotesi su cui sta decidendo l'esecutivo guidato da Conte.

Controlli a Roma, pub lavorava oltre l'orario consentito: 27 persone all'interno

Un pub del centro storico di Roma è stato chiuso perché continuava a lavorare oltre l'orario consentito dalle norme anti-coronavirus. Durante alcuni controlli, gli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale hanno sorpreso all'interno del pub 27 persone intente a bere al bancone nonostante le serrande del locale fossero abbassate.