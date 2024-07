Nata una cucciola di otaria al Bioparco di Roma: il suo nome è Nami, in giapponese significa “onda” Nata nel mese di giugno, la cucciola di otaria del Bioparco di Roma ha un nome: a sceglierlo fan e appassionati. Si chiama Nami e da oggi è visibile al pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

La piccola otaria Nami. Foto dalla pagina Facebook del Bioparco.

Ha poco più di un mese di vita ed è già una star la cucciola di otaria nata al Bioparco di Roma. La cucciola, figlia di Boomer e Samantha e sorella di Coco è l'ultimo esemplare arrivato nell'oasi ospitata nel parco di Villa Borghese, polmone verde nel centro della capitale. Per scegliere il suo nome lo staff dello zoo ha coinvolto appassionati e fan con un sondaggio. Ad avere la meglio il nome Nami.

La nascita della cucciola di otaria al Bioparco

"È in arrivo una bella sorpresa per Coco e per tutti voi", avevano scritto qualche giorno prima della comunicazione ufficiale. Poi è arrivata la notizia della nascita della piccola otaria, la settimana scorsa.

"La cucciola si trova in un'area riservata non visibile al pubblico, insieme alla mamma, per garantirle un periodo di tranquillità durante la prima fase dell’allattamento – hanno scritto condividendo sui social le prime foto dell'animale – Sono stati effettuati i primi controlli veterinari e la piccola gode di ottima salute". Ma alla cucciola di otaria mancava ancora un nome. Così è stato indetto un sondaggio.

La piccola otaria Nami con mamma Samantha al Bioparco. Foto dalla pagina Facebook del Bioparco.

L'otaria si chiama Nami: come è stato scelto il nome e cosa significa

Sotto alle immagini della nuova arrivata in molti si sono sbizzarriti con il totonomi. C'è chi ha proposto Sofia, chi Kikka, Bimba, Doria, Diana. O ancora, Freedom, che in inglese indica la libertà. Ma ad avere la meglio sui nomi proposti è stato Nami che, come spiega lo stesso Bioparco di Roma, ha origini giapponesi e significa onda o mare.

La notizia è stata diffusa proprio oggi, lunedì 22 luglio 2024, primo giorno in cui la cucciola di otaria ha traslocato nella vasca con la sua famiglia. Da oggi Nami, questo il suo nome, sarà visibile al pubblico insieme al resto della sua famiglia, la sorellina e gli amici della vasca.