Musei gratis a Roma domenica 7 settembre: quali visitare e che mostre vedere

Torna la prima domenica del mese a ingresso gratuito nei musei civici e nelle aree archeologiche a Roma. L’iniziativa è in programma per il 7 settembre 2025, ecco l’elenco con tutti i musei civici, le mostre e le aree archeologiche che in cui si può entrare senza pagare.

Fori Imperiali, immagine di repertorio (LaPresse)

Il 7 settembre 2025 è in programma la prima domenica del mese a ingresso gratuito nei musei civici e nelle aree archeologiche a Roma. Un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati dell'Arte, della Storia e della Cultura. Un evento aperto a tutti, a turisti e romani, che desiderano fare una passeggiata in visita al patrimonio storico-archeologico della città.

Tra i siti d'interesse aperti domenica 7 settembre come si legge sul sito ufficiale del Comune di Roma, ci sono l’Area Sacra di Largo Argentina, l’area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali. La Circo Maximo Experience, la visita itinerante in realtà aumentata e virtuale del Circo Massimo non rientra nella gratuità ma il biglietto è a tariffazione ordinaria, ridotta con la Roma MIC Card.

Non rientrano nella gratuità anche le visite al Bunker e ai rifugi antiaerei di Villa Torlonia. Ecco tutte le informazioni su quali musei civici, aree d'interesse e siti archeologici sono aperti a Roma domenica 7 settembre in occasione della prima domenica del mese ad ingresso gratuito.

Musei gratis domenica 7 settembre 2025: quali visitare a Roma senza pagare

In occasione della prima domenica del mese ad ingresso gratuito a Roma sono visitabili senza pagare i seguenti musei civici, dove si potranno ammirare gratuitamente i capolavori delle collezioni permanenti e le mostre temporanee in corso e aree archeologiche:

Musei Capitolini

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Museo dell’Ara Pacis

Centrale Montemartini

Museo di Roma a Palazzo Braschi

Museo di Roma in Trastevere

Galleria d’Arte Moderna

Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca e Casino dei Principi)

Museo Civico di Zoologia

Ad aderire all'iniziativa sono anche alcune aree archeologiche di Roma:

Parco Archeologico del Celio (dalle 7.00 alle 20.00), con il Museo della Forma Urbis , (dalle 10.00 alle 19.00 – ultimo ingresso alle 18.00 – Ingressi viale del Parco del Celio 20/22 – Clivo di Scauro 4);

(dalle 7.00 alle 20.00), con il , (dalle 10.00 alle 19.00 – ultimo ingresso alle 18.00 – Ingressi viale del Parco del Celio 20/22 – Clivo di Scauro 4); Area Sacra di Largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, dalle ore 9.30 alle ore 19.00 ultimo ingresso ore 18.00);

(via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, dalle ore 9.30 alle ore 19.00 ultimo ingresso ore 18.00); Area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 19.00, ultimo ingresso ore 18.00);

(dalle ore 9.30 alle ore 19.00, ultimo ingresso ore 18.00); Villa di Massenzio (via Appia Antica 153, dalle 10 alle 22, ultimo ingresso mezz'ora prima della chiusura)

(via Appia Antica 153, dalle 10 alle 22, ultimo ingresso mezz'ora prima della chiusura) Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 09.00 – 19:15, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

Musei e mostre a Roma a pagamento domenica 7 settembre

Il biglietto per le visite domenica 7 settembre sarà invece a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card) le mostre Franco Fontana. Retrospective, negli spazi espositivi del Museo dell’Ara Pacis, Amano Corpus Animae e George Hoyningen Huene. Art.Fashion. Cinema al primo piano del Museo di Roma a Palazzo Braschi. Tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card) anche per Circo Maximo Experience, l’emozionante visita itinerante in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità. A pagamento anche le visite al Bunker e ai rifugi antiaerei di Villa Torlonia.