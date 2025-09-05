Musei gratis a Roma domenica 7 settembre: quali visitare e che mostre vedere
Il 7 settembre 2025 è in programma la prima domenica del mese a ingresso gratuito nei musei civici e nelle aree archeologiche a Roma. Un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati dell'Arte, della Storia e della Cultura. Un evento aperto a tutti, a turisti e romani, che desiderano fare una passeggiata in visita al patrimonio storico-archeologico della città.
Tra i siti d'interesse aperti domenica 7 settembre come si legge sul sito ufficiale del Comune di Roma, ci sono l’Area Sacra di Largo Argentina, l’area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali. La Circo Maximo Experience, la visita itinerante in realtà aumentata e virtuale del Circo Massimo non rientra nella gratuità ma il biglietto è a tariffazione ordinaria, ridotta con la Roma MIC Card.
Non rientrano nella gratuità anche le visite al Bunker e ai rifugi antiaerei di Villa Torlonia. Ecco tutte le informazioni su quali musei civici, aree d'interesse e siti archeologici sono aperti a Roma domenica 7 settembre in occasione della prima domenica del mese ad ingresso gratuito.
Musei gratis domenica 7 settembre 2025: quali visitare a Roma senza pagare
In occasione della prima domenica del mese ad ingresso gratuito a Roma sono visitabili senza pagare i seguenti musei civici, dove si potranno ammirare gratuitamente i capolavori delle collezioni permanenti e le mostre temporanee in corso e aree archeologiche:
- Musei Capitolini
- Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali
- Museo dell’Ara Pacis
- Centrale Montemartini
- Museo di Roma a Palazzo Braschi
- Museo di Roma in Trastevere
- Galleria d’Arte Moderna
- Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca e Casino dei Principi)
- Museo Civico di Zoologia
Ad aderire all'iniziativa sono anche alcune aree archeologiche di Roma:
- Parco Archeologico del Celio (dalle 7.00 alle 20.00), con il Museo della Forma Urbis, (dalle 10.00 alle 19.00 – ultimo ingresso alle 18.00 – Ingressi viale del Parco del Celio 20/22 – Clivo di Scauro 4);
- Area Sacra di Largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, dalle ore 9.30 alle ore 19.00 ultimo ingresso ore 18.00);
- Area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 19.00, ultimo ingresso ore 18.00);
- Villa di Massenzio (via Appia Antica 153, dalle 10 alle 22, ultimo ingresso mezz'ora prima della chiusura)
- Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 09.00 – 19:15, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).
Musei e mostre a Roma a pagamento domenica 7 settembre
Il biglietto per le visite domenica 7 settembre sarà invece a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card) le mostre Franco Fontana. Retrospective, negli spazi espositivi del Museo dell’Ara Pacis, Amano Corpus Animae e George Hoyningen Huene. Art.Fashion. Cinema al primo piano del Museo di Roma a Palazzo Braschi. Tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card) anche per Circo Maximo Experience, l’emozionante visita itinerante in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità. A pagamento anche le visite al Bunker e ai rifugi antiaerei di Villa Torlonia.