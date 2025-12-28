roma
video suggerito
video suggerito

Muore in moto a corso Francia, 4 richieste di rinvio a giudizio. La mamma di Leonardo Lamma: “Lottiamo per lui”

Chiesto il processo per omicidio stradale per due dirigenti di Acea nell’ambito della morte di Leonardo Lamma, 19enne morto in moto a corso Francia.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Beatrice Tominic
39 CONDIVISIONI
Immagine

A quattro anni dalla morte di Leonardo Lamma, il diciannovenne che ha perso la vita mentre viaggiava in sella alla sua moto a corso Francia, a Roma, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di quattro dirigenti, due comunali e due di Acea con l'accusa di omicidio stradale. Resta in sospeso, invece, la posizione di una quinta persona che potrebbe aver contribuito a provocare l'incidente, il conducente del furgone bianco che si trovava in strada, nella stessa carreggiata del diciannovenne, quando il giovane ha perso l'equilibrio. Una manovra potrebbe aver confuso. Nel frattempo il conducente alla guida del furgoncino resta indagato.

"È quello per cui ci siamo sempre battuti, vogliamo sapere la verità e crediamo nella giustizia – ribadisce a Fanpage.it Paola, la mamma di Leonardo Lamma – Nostro figlio merita giustizia".

L'incidente in corso Francia e la morte di Leonardo Lamma

Leonardo Lamma si trovava in sella alla moto e stava attraversando corso Francia in quella giornata di aprile del 2022 quando avrebbe perso il controllo del mezzo su un dosso nato dalla chiusura di una voragine che, a sua volta, era stata aperta dopo la rottura di una tubatura. Una riparazione provvisoria che avrebbe dovuto essere subire ulteriori lavori di messa in sicurezza e, soprattutto, secondo la Procura, essere segnalata e transennata.

Leggi anche
Schianto in autostrada, incidente fra 4 auto sull'A1 nel Frusinate: più di 11 chilometri di coda verso Roma

Per questa ragione, fra le persone rinviate a giudizio, ci sono quattro dirigenti, due del comune di Roma, cioè la responsabile della Polizia Locale del Gruppo Cassia e quello del Simu, e due di Acea, il responsabile dei lavori di ripristino della strada a Corso Francia e la persona alla guida della ditta che ha svolto i lavori per conto di Acea.

Udienza preliminare: "Noi saremo lì"

L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 6 marzo 2026, dopo tre richieste di archiviazione  da parte della Procura. Richieste che, però, non sono mai state accolte dai gip. Nominato un nuovo consulente dell’accusa, l’ingegner Lucio Pinchera, è arrivata la svolta.

All'udienza preliminare mancano tre mesi, ma Paola, la mamma di Leonardo, non ha dubbi. "Saremo pronti a rafforzare ancora una volta, con la nostra presenza, la richiesta di andare fino in fondo affinché si possa giungere alla verità. Nostro figlio si merita giustizia – conclude poi  a Fanpage.it – Non può aver fatto tutto da solo. E non è vero che correva, non andava a 75 km/h. Ma faremo anche su questo emergere la verità… Cercano sempre di dare la responsabilità a chi non c'è più e non si può difendere ma lotteremo fino in fondo".

Attualità
Cronaca
Incidenti stradali
39 CONDIVISIONI
Immagine
Muore in moto a corso Francia, rinviati a giudizio in 4. La mamma: "Lottiamo per lui"
La svolta nelle indagini dopo la nuova perizia sul dosso
Tre anni dalla morte di Leo Lamma, la mamma: "Beffato dall'incoscienza di chi non ha fatto il suo dovere"
Respinta l'archiviazione: "Chiarire perché è stato tolto il dosso"
"Video mostra come perde il controllo della moto e la caduta dopo il dosso"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views