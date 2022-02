Muore carbonizzata nell’incendio della sua abitazione: il Trullo piange zia Ida, star dei social La donna aveva 84 anni: si trovava seduta sulla sua poltrona relax quando questa, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco.

A cura di Natascia Grbic

Si trovava sulla sua poltrona relax, quando per motivi ancora da accertare questa ha preso fuoco, non lasciandole scampo: così è morta ‘zia Ida‘, la donna di 84 anni uccisa da un incendio divampato nella sua abitazione di via Ventimiglia a Roma, nel Municipio XI. La signora era una star al Trullo, dove tutti la conoscevano per i simpatici video che il nipote Leandro pubblicava su Facebook e che l'avevano fatta entrare nelle case delle persone, alle quali riusciva sempre a strappare un sorriso. Tanti i messaggi di cordoglio sui social: "Era diventata la zia di tutto il Trullo e non solo, perché io li seguivo da Marconi", scrive una donna. "Riposa in pace zia Ida, i tuoi video mi mancheranno tanto", le parole usate da un'altra.

Ida Verdenelli si trovava nella sua abitazione di via Ventimiglia quando è scoppiato l'incendio che le è costato la vita. Per motivi che sono ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, la poltrona sulla quale era seduta ha preso fuoco e lei – che aveva una disabilità motoria – non è riuscita ad allontanarsi. Le fiamme l'hanno avvolta, non lasciandole scampo. L'allarme è stato dato dai vicini, che si sono accorti del fumo che usciva dalla sua abitazione: sul posto, anche prima dell'arrivo del Vigili del Fuoco, moltissime persone – tra cui il nipote – hanno cercato di aiutare la donna, purtroppo senza successo. Quando sono entrati nell'appartamento, la donna era già deceduta, e il suo corpo carbonizzato. Sulla salma è stata disposta l'autopsia, mentre proseguono le indagini sulla natura dell'incendio divampato nell'abitazione.