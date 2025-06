video suggerito

Muore a 46 anni dopo un intervento di liposuzione in uno studio di medicina estetica: tre indagati La Procura indaga per omicidio colposo per la morte di una 46enne che si è sentita male ed è morta dopo un intervento di liposuzione in uno studio di medicina estetitica di Primavalle a Roma. Indagati due medici e un'infermiera.

A cura di Alessia Rabbai

Lo studio di medicina estetica a Primavalle

Si è sentita male ed è morta dopo un intervento di liposuzione. La paziente deceduta è una donna di quarantasei anni, che si è sottoposta all'operazione nello studio di medicina estetica del chirurgo José Lizarraga Picciotti in via Franco Roncati in zona Primavalle a Roma. I fatti si sono verificati domenica scorsa 8 giugno, il decesso è avvenuto in serata. Sul caso la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, indaga la Polizia di Stato.

Nel registro degli indagati sono iscritti i nomi di tre professionisti: chirurgo, anestesista e infermiera, che hanno seguito la paziente. L'ambulatorio è stato sequestrato. Gli investigatori hanno sequestrato la cartella clinica e lavorano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al vaglio la responsabilità dei tre professionisti, verifiche all'interno dell'ambulatorio, per accertare eventuali irregolarità.

Il presunto ritardo della chiamata ai soccorsi

Secondo quanto ricostruito finora la paziente, una donna di quarantasei anni, aveva programmato con l'équipe medica un intervento chirurgico di liposuzione. Il giorno concordato l'operazione si è svolta nell'ambulatorio privato. La donna improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è sentita male mentre era sotto ai ferri.

Da una prima ricostruzione dei fatti ancora da accertare pare che medico, anestesista e infermiera che si stavano occupando di lei, quando si sono accorti che il quadro clinico della paziente era compromesso, avrebbero provato prima a praticare le manovre di rianimazione senza chiamare i soccorsi. Solo dopo qualche ora avrebbero contattato un'ambulanza privata con un medico a bordo, senza chiamare il Numero Unico delle Emergenze 112.

La paziente è deceduta in ospedale

La paziente è arrivata in condizioni critiche al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. I medici hanno fatto il possibile per cercare di salvarle la vita, ma la donna purtroppo verso le ore 20 è deceduta. Ora il caso è al vaglio degli inquirenti, che dovranno fare luce sulla tragedia, per accertare eventuali responsabilità a carico dei tre indagati.

I precedenti a Roma

A Roma ci sono stati altri recenti casi di pazienti che si sono sentite male e sono morte dopo essersi sottoposte ad interventi chirurgici, specialmente di medicina estetica, eseguiti in studi medici privati finiti sotto alla lente d'ingrandimento dei Nas. Tra queste a novembre 2024 Margaret Spada è morta a ventidue anni dopo un intervento al naso fatto in uno studio medico dell'Eur. Poi Simonetta Kalfus è deceduta a sessantadue anni a marzo scorso all'ospedale G.B. Grassi di Ostia, sempre dopo una liposuzione eseguita in uno studio medico privato di Cinecittà.