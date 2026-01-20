Multe in crescita e boom di sosta selvaggia a Roma: oltre 2 milioni di sanzioni con l’aiuto dell’IA

Immagine di repertorio

A Roma aumentano le multe. Nel 2025 ha Polizia locale ha sanzionato circa 2 milioni di violazioni al codice della strada: quasi il 10% in più rispetto all'anno precedente. Difficile capire se questo aumento sia dato da un peggioramento dei romani alla guida o da più controlli, ma è molto probabile che abbia influito l'installazione l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nel controllo della viabilità.

Infrazioni nella sosta in aumento

I dati, presentati nel corso di un'audizione della Commissione Bilancio dell'Assemblea Capitolina, sono particolarmente alti per l'annoso problema della sosta selvaggia, che rappresenta il 20% del totale delle infrazioni. L'anno scorso sono state addirittura 870mila le multe per parcheggi in doppia fila, in divieto di sosta, in corrispondenza di passi carrabili e rampe. Una media di quasi 2400 contravvenzioni al giorno e un aumento dell'8% rispetto al 2024.

Triplicano i parcheggi sui binari del tram

Osservando più nel dettaglio, sono cresciute del 40% le segnalazioni di soste su tratti di corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico. Quelle sui binari del tram sono addirittura triplicate. Diminuiscono le soste in corrispondenza di attraversamenti pedonali, fermate dei mezzi e prossimità di incroci. In calo anche i dati per parcheggi selvaggi in aree di carico e scarico e davanti a scivoli per persone con mobilità ridotta.

Aumentano le sanzioni grazie ad autovelox e Cerbero

Più sanzioni che arrivano da più controlli. Nel 2025 la polizia locale ne ha effettuati circa 400mila in più rispetto al 2024. Se i dati per quanto riguarda la sosta non sono incoraggianti, dei miglioramenti si vedono sul fronte della velocità. Gli autovelox fissi della Galleria Giovanni XXIII hanno segnato un 20% nelle violazioni del limite orario rispetto al 2024. Per quanto riguarda gli autovelox mobili, la flessione è addirittura del 40%.

Come ricordato nel corso dell'audizione, l'aumento delle segnalazioni può essere collegato all'utilizzo, a partire da dicembre 2024 di Cerbero, un dispositivo di rilevazione installato sulle vetture della polizia locale che riprende le strade a 360 gradi e, grazie all'intelligenza artificiale, segnala in maniera automatica le infrazioni registrate.