Mucca pazza in due allevamenti a Viterbo: abbattute 300 pecore dalla Asl Circa 300 pecore sono state abbattute dalla Asl di Viterbo perché affette dal morbo della mucca pazza. Le aziende sono state risarcite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Quasi 300 pecore di due allevamenti in provincia di Viterbo sono stati abbattuti perché affetti dal morbo della cossidetta ‘mucca pazza'. A disporre gli abbattimenti è stata la Asl, dopo aver condotto approfonditi esami sugli animali, che purtroppo erano stati contagiati dal morbo.

Gli animali infetti sono stati riscontrati in due aziende: una di Civita Castellana, l'altra di Sant'Elia. Nella prima struttura sono stati abbattuti 207 capi infetti, nella seconda 81. E entrambe la Asl di Viterbo ha corrisposto un risarcimento in denaro, all'azienda di Civita Castellana di 26mila euro, e a quella di Castel Sant'Elia di 11mila euro. Si tratta di indennizzi necessarie per questi allevamenti, che altrimenti potrebbero essere seriamente provati a livello economico dalla perdita di tutti questi capi.

“Da decenni ormai – spiega il presidente di Confagricoltura, Remo Parenti, a Il Messaggero – la situazione viene costantemente monitorata dalle autorità sanitarie. I veterinari della Asl controllano tutti gli ovini portati al mattatoio nonché quelli morti in campo. Un sistema costante di verifiche che ci tranquillizza e consente di circoscrivere le infezioni”. Dalla scorsa estate, ha però tranquillizzato Parenti, non risultano altri casi. Il morbo sarebbe quindi circoscritto, e – almeno per il momento – non ci sarebbe rischio di contagio in altri allevamenti della zona.

“I tempi di indennizzo – conclude il presidente di Confagricoltura, parlando della situazione nello specifico – sono stati brevi, soprattutto se confrontati con altre situazioni. Resta che, sebbene simili focolai possano generare preoccupazione tra gli allevatori, il costante controllo da parte dei veterinari basta a scongiurare ogni allarmismo”.