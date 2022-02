Mostra agli alunni video di Tutta Patata, eroina che alza la gonna e lancia lampi: bufera sulla prof La professoressa di una scuola media ha mostrato ai suoi alunni un video di ‘Tutta Patata’, l’eroina interpretata dall’attrice comica Carla Signoris, che spara lampi dall’area pubica per sconfiggere i cattivi.

A cura di Natascia Grbic

Avrebbe mostrato un video di ‘Super Patata‘ ai suoi studenti di una scuola media a Fonte Laurentina, alla periferia di Roma. Per questo una professoressa è finita in mezzo alle polemiche di genitori e insegnanti, indignati per la clip con protagonista la simpaticissima attrice Carla Signoris, ai tempi degli sketch col gruppo comico Broncoviz. L'insegnante ha mostrato il video alla classe di prima media in una lezione in cui si parlava di super eroi ed eroine: qui si vedeva Super Patata che, per sconfiggere le forze del male, si alzava la gonna sparando dalla zona pubica lampi, fulmini e saette e fermando così i cattivi, che con lei avevano le ore contate. Il video sarebbe stato mostrato a dicembre agli studenti, ma i genitori ne sarebbero venuti a conoscenza successivamente. Tra le lamentele nei confronti della professoressa, anche la lettura di un sonetto di Gioacchino Belli in cui viene fornito un elenco di modi in cui si può chiamare l'organo maschile.

La vicenda è riportata da Il Messaggero, che ha raccolto le lamentele di alcuni genitori. "Sono poco più che bambini, vengono dalle elementari – spiega la madre di una degli alunni. Si sarebbe dovuto tenere proprio in questi giorni un incontro tra la docente e i genitori preoccupati, ma è stato rimandato per motivi burocratici. Da parte suo la professoressa non pensava di scatenare un putiferio con quel video. E le sue intenzioni, spiega al quotidiano romano, erano genuine. "Non volevo nuocere al buon nome della scuola, studiavamo gli eroi dell'antica Grecia e il mio intento forse ingenuo era far vedere che dopo Wonder Woman non esistono eroine", ha dichiarato.