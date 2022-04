Morto Paolo Arca, presidente dell’associazione per Villa Pamphilj Paolo Arca, presidente dell’associazione per Villa Pamphilj, è morto. Da decenni si occupava della salvaguardia del parco: sui social i cittadini e le cittadine esprimono il loro dolore per la sua perdita.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dalla pagina Facebook "Associazione per Villa Pamphilj"

È morto Paolo Arca, il presidente dell'associazione per Villa Pamphilj. A diffondere la notizia della sua scomparsa ieri sera è stata proprio l'associazione che guidava con una nota.

"Con dolore vi diamo questa tragica notizia… il suo grande cuore ci ha lasciato – hanno comunicato dall'associazione – I funerali si terranno domani giovedì 28 aprile alle ore 11,00 alla chiesa di Nostra Signora De La Salette, in piazza Madonna De La Salette (nel quartiere Gianicolense, ndr)."

L'addio al Presidente

Paolo Arca da oltre trenta anni si batteva per salvaguardare e tutelare il parco romano, il grande polmone verde nella capitale, Villa Doria Pamphilj. "Per decenni Paolo ha rappresentato un punto di riferimento per i frequentatori della Villa che ha sempre difeso in modo appassionato e intransigente", hanno scritto alcuni sui social. Molti lo ricordano come una guida e un'ispirazione, altri ancora, invece, lo descrivono come guerriero di tante battaglie giuste, uno sportivo che amava la natura e la difendeva.

L'addio a Paolo Arca

Le parole di addio per Paolo Arca arrivano da cittadine e cittadini romani che lo hanno conosciuto per il suo grande impegno a Villa Pamphilj, ma anche da tutte le persone che hanno vissuto con lui periodi più o meno lunghi di vita, dagli amici del softair Royal Marines Commando Roma, dove Paolo era conosciuto come Grigio, ai compagni di scuola del liceo Virgilio.

Un albero per celebrare il Presidente dell'associazione

"Paolo era Villa Panphilj", hanno scritto in molti. Proprio per questo la maggior parte degli utenti che hanno espresso dolore per la sua scomparsa e vicinanza alla famiglia concordano sulla necessità di dedicargli un riconoscimento. "Il tuo desiderio era quello di avere un albero tutto tuo, lì in quella villa a cui hai dato il cuore. Spero che i tuoi amici te lo piantino tutto per te", ha scritto ancora un'altra persona.