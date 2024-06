video suggerito

Morto “Baffo”, storico pizzaiolo a Colli Albani: l’addio dei clienti e l’affetto del quartiere A 75 anni è morto Baffo, della pizzeria friggitoria “Voglia di piazza da Baffo”, in via Meneghini, nel quartiere Appio Tuscolano. L’addio dei cittadini: “Per noi era un’istituzione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Il locale "Voglia di pizza da Baffo", foto da Google maps.

La pizzeria in via Meneghini, vicino alla farmacia, era un'istituzione per il quartiere di Colli Albani. E lui, Gioacchino Bruno, conosciuto da tutti semplicemente come "Baffo", una delle figure simbolo della zona. Il 25 giugno scorso è morto all'età di 75 anni. A comunicarlo, sui social, alcuni fra i clienti più affezionati. Centinaia le reazioni degli utenti e i commenti che esprimono affetto e dolore. E a chi chiede chi sia Baffo, arriva la risposta stizzita: "Se non lo conosci, puoi anche uscire dal gruppo".

Chi era Gioacchino Bruno detto Baffo: i funerali oggi

Pizzaiolo da decenni, il suo locale di pizza a taglio e rosticceria, Voglia di piazza da Baffo, ha accompagnato negli anni generazioni di cittadini dei quartieri di Appio Latino e Tuscolano. Aveva 75 anni e da anni era diventato un'istituzione nella zona, apprezzato nel quartiere da grandi e piccini. I funerali si terranno oggi, mercoledì 26 giugno 2024, nella parrocchia di Santa Maria Madre dell'Ospitalità, in via del Torraccio.

Il ricordo del quartiere Appio Latino Tuscolano

"Per chi ci è nato e cresciuto, è veramente il pezzo di una piccola storia che se ne va", scrive un utente nel gruppo. "La tua pizza ed il tuo pollo erano arte", aggiunge un altro. Da decenni a capo del locale di pizza a taglio e rosticceria, in molti ripensando a lui e alle sue prelibatezze non possono che dedicare un pensiero alle persone care con cui hanno condiviso pizza e pollo e che non ci sono più.

"Ricordo in ospedale mia moglie mi diceva sempre: Mi porti un po' di pizza di Baffo? Adesso, caro Baffo, se vi incontrate lassù parlerete di quanto era buona la tua pizza", scrive uno di loro. "Mi piace pensare che ora preparerei il tuo pollo allo spiedo per la mia mamma, le piaceva tanto", scrive un'altra. "Porta un po' di supplì e un po' di pizza in qualsiasi posto tu abbia deciso di andare", aggiunge un terzo utente.