Morto a 86 anni Lucio Valle: è stato sindaco di Frosinone dal 1990 al 1992 Questa notte è morto Lucio Valle, ex sindaco di Frosinone dal 1990 al 1992, eletto nelle fila della Democrazia Cristiana. Aveva 86 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

È morto questa notte a 86 anni l'ex sindaco di Frosinone Lucio Valle. L'ex sindaco del capoluogo laziale, si è spento mentre si trovava nella sua abitazione, nella città che ha amato così tanto da volersi candidare per diventarne il primo cittadino. Dopo aver rivestito diverse volte il ruolo di consigliere comunale della città, nel dicembre del 1990 quella candidatura lo ha portato all'elezione a sindaco fino al luglio del 1992, quando si è dimesso.

Chi era Lucio Valle

Nato nel 1936, Lucio Valle ha studiato al liceo Classico della sua città, la scuola Norberto Turriziani della sua città e poi ha conseguito la laurea in Legge studiando nella facoltà di Giurisprudenza all'Università degli Studi La Sapienza, dove ha raggiunto questo importante traguardo nel 1960. Nella sua vita di professione era un avvocato, ma ha sempre manifestato un grande interessamento per la politica. Esponente di spicco della Democrazia Cristiana di Latina, è proprio nelle fila di questo partito che è stato eletto a Frosinone. Ancora oggi, attivo sui social network, dal suo profilo Facebook ha continuato ad esprimere le sue opinioni, commentando sia le vicende comunali che le questioni internazionali come, ad esempio, la guerra in Ucraina.

Il cordoglio della città

È molto il dolore per la scomparsa da parte di parenti e cittadini, in particolare della famiglia, della moglie Bibi e dei figli Andrea, Carola, Brunella. I funerali di Lucio Valle sono stati organizzati per la giornata di domani, venerdì 20 maggio alle ore 15 e si terranno nella Chiesa Cuore Immacolato di Maria in località Laguccio, poco più a nord di Frosinone.